Şampiyon aşık

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın sezon başından beri gizlediği aşkı ortaya çıktı. Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

MAÇLARDA DESTEK OLDU

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukranyalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı. Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi. Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi. 48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukranyalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi.

YASAĞI İMA ETTİ

Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı. Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı. Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Lisaveti Karibskaya, Beşiktaş-Göztepe maçını Antalya'da bir otelde izledi. Ukranyalı güzel, maçın bitmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Karibskaya'nın arkadaşı ise bu anları, "Artık Instagram'da olmayan kız" notuyla "Tebrikler Sergen" diyerek paylaştı.

Admerspor'un Sergen Yalçın için özel olarak hazırladığı SY harfli bilekliği Ukranyalı güzelin kolundan çıkarmaması gözden kaçmadı.

DENİZ BAYAR