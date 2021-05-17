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    Bakan Ersoy'un eşi , şoka uğradı: Meyve suyu alarmı!

    Bakanı 'un eşi , önceki gün marka kutu meyve suyu aldı. Oğluna bir bardak vermek için açtı. Ancak şoke uğradı. Çünkü içinden katı bir madde çıkmıştı. Ersoy, Yyaşadığı şoku sosyal medyadan paylaştı.

    Meyve suyu alarmı!

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, önceki gün Dimes marka kutu meyve suyu aldı. Oğluna bir bardak vermek için açtı. Ancak şoke uğradı.

    Çünkü içinden katı bir madde çıkmıştı. Yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

    "Oğluma 1 bardak elma suyu vermek istedim. 'İğrenç bu anne' diyerek hemen tükürdü. Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum."

        Herkesi kapalı kutu içecek almamaları konusunda uyaran Pervin Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren harekete geçti.

        Şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı.

        SONUÇLARI PAYLAŞACAK


            Sosyal medyadan açıklama yapan Pervin Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" dedi.
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