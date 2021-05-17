Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, önceki gün Dimes marka kutu meyve suyu aldı. Oğluna bir bardak vermek için açtı. Ancak şoke uğradı.
Çünkü içinden katı bir madde çıkmıştı. Yaşadığı şoku sosyal medyadan paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Oğluma 1 bardak elma suyu vermek istedim. 'İğrenç bu anne' diyerek hemen tükürdü. Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum."