"Oğluma 1 bardak elma suyu vermek istedim. 'İğrenç bu anne' diyerek hemen tükürdü. Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum."