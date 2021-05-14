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    ile , bayram sabahını bu güzel kareyle karşıladı

    ile , bayram sabahını bu güzel kareyle karşıladı. Güzel oyuncu, minik kızları ile verdikleri bu gülümseten kareye şöyle yazdı: "Sevdiklerimize daha özen gösterdiğimiz, ailemize uzaktan da olsa sıkı sıkı sarıldığımız, sevgi pıtırcıkları olduğumuz harika bir bayram diliyorum." İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Sevgi pıtırcıkları

    Müge Boz ile Caner Erdeniz, bayram sabahını bu güzel kareyle karşıladı. Güzel oyuncu, minik kızları Vina ile verdikleri bu gülümseten kareye şöyle yazdı: "Sevdiklerimize daha özen gösterdiğimiz, ailemize uzaktan da olsa sıkı sıkı sarıldığımız, sevgi pıtırcıkları olduğumuz harika bir bayram diliyorum."

    EN TATLI KUTLAMA
    Seda Bakan, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı bir buçuk yaşındaki kızıyla verdiği bu pozla kutladı. Sempatik oyuncu ile minik Leyla'nın bu fotoğrafına "En tatlı bayram kutlaması" mesajı yağdı.

    SETE KISA MOLA
    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, sete verilen arayı tatille değerlendirdi. Güzel oyuncu, bayramı Bodrum'da kutladı.

        DÖRT DÖRTLÜK MUTLULUK
        Pop dünyasının ünlü ismi Berkay, geleneğini bozmadı. Her bayramı ailesiyle birlikte geçiren popçu, bu kez de eşi Özlem Ada Şahin ile kızları Arya ve Zeynep'le Antalya'ya gitti. Bayram sabahı bu pozu paylaşan Berkay, "Dört dörtlük mutluluk" dedirtti.

        ÖYKÜ GAGA
        Önceki         hafta evliliğe doğru giden ilişkisi sona eren Öykü Çelik, bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Makyaj sanatçısı Alp Kavasoglu, "Yeşilçam'dan esinlenerek" Çelik'i baştan aşağıya değiştirdi. Öykü Çelik, her ne kadar Yeşilçam'dan ilham aldığını söylese de daha çok pop müziğin ünlü ismi Lady Gaga'ya benzetildi. Birçokları ünlü oyuncuya, "Her halin başka güzel" diyerek de övgü yağdırdı.

        48'LİK LOLİTA VE RAMBO KARDEŞİ
        Defne Samyeli, kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptığı fotoğrafları Instagram'da paylaşıp "Yaza hazırız" notu düştü. Samyeli'nin fit vücudunun dikkat çektiği fotoğraflar yine gündem oldu. 48 yaşındaki yıldızın karın kasları ise "Defne'nin bayram baklavaları" esprileri yaptırdı. Bu arada Defne Samyeli gibi kardeşi de kaslı vücuduyla "Türk işi Rambo" dedirtti.

            SIKI DOSTLAR PANİK YAPTI
            Popçu Murat Dalkılıç,             önceki gün Etiler'de Sezer Çakır ile görüntülendi. Çakır, basın mensuplarını fark edince anlamsız bir şekilde yüzünü gizlemeye çalıştı. Dalkılıç da durumu "Sezer çok yakın arkadaşım. Makyajsız olduğu için panikledi" diyerek kurtarmaya çalıştı.

            VİTAMİN TAKVİYESİ
            Cansu Dere,             önceki gün Baltalimanı'nda bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Yoğun bir tempoda çekim yapan güzel oyuncu, kendisini Coronavirüs'e karşı korumak için birçok vitamin takviyesi almayı ihmal etmedi.

            DOĞAL GÜZEL
            Özellikle anne olduktan sonra makyaj yapmayan Sinem Kobal, dün bu karesini paylaştı. Kobal'ın Tüm doğallığıyla verdiği pozuna "Annelik yaradı" yorumları yağdı.

            ANNE MUSK'A TÜRK DOKUNUŞU
            Bugüne             kadar aralarında Madonna, Lady Gaga ve Pink'in de olduğu birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Hakan Akkaya, yine göğsümüzü kabarttı. Elon Musk'ın eskiden modellik yapan annesi Maye Musk, Harper's Bazaar'ın Meksika edisyonu için Akkaya tasarımı bir bluz tercih etti. Anne Musk'ın sosyal medya hesabından da paylaştığı bu tasarım, büyük beğeni topladı.
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            Moneypülatör
            Haberler Saklambaç Müge Boz ile Caner Erdeniz, bayram sabahını bu güzel kareyle karşıladı