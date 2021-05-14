Müge Boz ile Caner Erdeniz, bayram sabahını bu güzel kareyle karşıladı. Güzel oyuncu, minik kızları Vina ile verdikleri bu gülümseten kareye şöyle yazdı: "Sevdiklerimize daha özen gösterdiğimiz, ailemize uzaktan da olsa sıkı sıkı sarıldığımız, sevgi pıtırcıkları olduğumuz harika bir bayram diliyorum."
EN TATLI KUTLAMA
Seda Bakan, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı bir buçuk yaşındaki kızıyla verdiği bu pozla kutladı. Sempatik oyuncu ile minik Leyla'nın bu fotoğrafına "En tatlı bayram kutlaması" mesajı yağdı.
SETE KISA MOLA
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, sete verilen arayı tatille değerlendirdi. Güzel oyuncu, bayramı Bodrum'da kutladı.