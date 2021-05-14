DOĞAL GÜZEL

Özellikle anne olduktan sonra makyaj yapmayan Sinem Kobal, dün bu karesini paylaştı. Kobal'ın Tüm doğallığıyla verdiği pozuna "Annelik yaradı" yorumları yağdı.

ANNE MUSK'A TÜRK DOKUNUŞU

Bugüne kadar aralarında Madonna, Lady Gaga ve Pink'in de olduğu birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Hakan Akkaya, yine göğsümüzü kabarttı. Elon Musk'ın eskiden modellik yapan annesi Maye Musk, Harper's Bazaar'ın Meksika edisyonu için Akkaya tasarımı bir bluz tercih etti. Anne Musk'ın sosyal medya hesabından da paylaştığı bu tasarım, büyük beğeni topladı.