Tüm Türkiye, pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda evlerindeydi. Ünlü birçok isim de tam kapanmayla birlikte Ramazan Bayramı'nı evde geçirdi.

Ancak şarkıcı Merve Özbey ve Soner Sarıkabadayı ile oyuncu Didem Balçın için dünün anlamı bir başkaydı. Onlar bayramı ilk kez bebekleriyle kutladı.

Mart ayında kızı Elif Özüm'ü kucaklayan Merve Özbey, Kolombiyalı eşi Camelo Lopez'le evliliğinden kısa süre önce baba olan Soner Sarıkabadayı ve yaklaşık iki hafta önce oğlu Alican'a kavuşan Balçın, dün minik bebekleriyle çifte bayram yaptı.

Her üç ünlü ismin de verdiği kalpleri ısıtan pozlar, "Bayram şekerleri" yorumu yaptırdı.