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    , ve ... Bayramı ilk kez bebekleriyle kutlamanın mutluluğu

    Birçokları bayramı pandemi nedeniyle buruk geçirirken; onlar için bu bayram farklı bir anlam taşıyordu. , ve , 'nı ilk kez bebekleriyle bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadı…

    Bayram şekerleri

    Tüm Türkiye, pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda evlerindeydi. Ünlü birçok isim de tam kapanmayla birlikte Ramazan Bayramı'nı evde geçirdi.

    Ancak şarkıcı Merve Özbey ve Soner Sarıkabadayı ile oyuncu Didem Balçın için dünün anlamı bir başkaydı. Onlar bayramı ilk kez bebekleriyle kutladı.

    Mart ayında kızı Elif Özüm'ü kucaklayan Merve Özbey, Kolombiyalı eşi Camelo Lopez'le evliliğinden kısa süre önce baba olan ve yaklaşık iki hafta önce oğlu Alican'a kavuşan Balçın, dün minik bebekleriyle çifte bayram yaptı.

    Her üç ünlü ismin de verdiği kalpleri ısıtan pozlar, "Bayram şekerleri" yorumu yaptırdı.

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    Moneypülatör
    Haberler Saklambaç Merve Özbey, Didem Balçın ve Soner Sarıkabadayı... Bayramı ilk kez bebekleriyle kutlamanın mutluluğu