ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, adrenalin ve doğa tutkusunu konuşturdu. Terkos'da UTV ve kano deneyimi yaşayan ünlü oyuncu, şöyle dedi: "Dağlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız saymakla bitmez. Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp bu harika doğanın içine girelim."
ENES'İN 'İZİN'Lİ EĞLENCESİ!
Ünlü Youtuber Enes Batur, önceki gün kiraladığı scooter ile Bebek'teydi. Beşiktaş'taki bir programa katılmak için izin belgesi aldığını söyleyen ve Beykoz'da ikamet eden Batur'un Boğaz keyfi, "İzin bahanesiyle Bebek'te üç beş tur atıyor" dedirtti.
EFSANE BULUŞMA
Yılların eskitemediği sanatçı Nükhet Duru da reklam dünyasına daldı… 66 yaşındaki sanatçı, Kelebek Mobilya'nın reklam yüzü oldu. İş birliği kapsamında reklam filmlerinde Duru'ya pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi de eşlik edecek. İkili, bu pozlarıyla da sürpriz birlikteliklerini ilan etti.