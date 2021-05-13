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    'Kuruluş Osman'ın yıldızı , adrenalin ve doğa tutkusunu konuşturdu

    'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı , adrenalin ve doğa tutkusunu konuşturdu. Terkos'da UTV ve kano deneyimi yaşayan ünlü oyuncu, şöyle dedi: "Dağlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız saymakla bitmez. Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp bu harika doğanın içine girelim." İşte 'nin sizler için hazırladığı 13 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Action man

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, adrenalin ve doğa tutkusunu konuşturdu. Terkos'da UTV ve kano deneyimi yaşayan ünlü oyuncu, şöyle dedi: "Dağlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız saymakla bitmez. Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp bu harika doğanın içine girelim."

    ENES'İN 'İZİN'Lİ EĞLENCESİ!
    Ünlü Youtuber Enes Batur,     önceki gün kiraladığı scooter ile Bebek'teydi. Beşiktaş'taki bir programa katılmak için izin belgesi aldığını söyleyen ve Beykoz'da ikamet eden Batur'un Boğaz keyfi, "İzin bahanesiyle Bebek'te üç beş tur atıyor" dedirtti.

    EFSANE BULUŞMA
    Yılların     eskitemediği sanatçı Nükhet Duru da reklam dünyasına daldı… 66 yaşındaki sanatçı, Kelebek Mobilya'nın reklam yüzü oldu. İş birliği kapsamında reklam filmlerinde Duru'ya pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi de eşlik edecek. İkili, bu pozlarıyla da sürpriz birlikteliklerini ilan etti.

        NEŞESİ YERİNDE
        Sosyetik Edwina Sponza, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Fotoğraflarının çekildiği sırada gülme krizine giren Sponza'nın neşesi, "İbrahim Kutluay'la barışması, keyfini yerine getirdi" dedirtti.

        ZİRVENİN HAKİMİ
        Atv'nin         sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, tüm kişilerde %9,99 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.

        ORANTISIZ GÜÇ UYGULANIYOR!
        Özcan Deniz         ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki kriz bitmiyor. Eski eşinden sonra oğlunun bakıcısının da 'ilgisiz anne' olarak suçladığı Aktan, "Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajik bir durum yaratmasına ben alışığım" dedi ve ekledi: "Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil."

            NİKAHA YANAŞMADI!
            Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay,             önceki gün Etiler'deydi. Güzel oyuncunun "Berk'e kalsa 'hemen evlenelim' diyor" sözü karşısında araya giren Oktay, espriyi patlattı: "Nikah dairesine götürüp işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı."
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            Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, adrenalin ve doğa tutkusunu konuşturdu