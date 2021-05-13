ORANTISIZ GÜÇ UYGULANIYOR!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki kriz bitmiyor. Eski eşinden sonra oğlunun bakıcısının da 'ilgisiz anne' olarak suçladığı Aktan, "Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajik bir durum yaratmasına ben alışığım" dedi ve ekledi: "Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil."