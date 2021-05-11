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    , ... 'ini saklamak için 380 TL'ye koruma yastığı aldı!

    Pandemi aralarında 'in de bulunduğu on binlerce TL'lik çantalarda satış patlaması yaşanmıştı. Şimdi de yok satan lüks çantaları koruma yastıkları satışa çıktı. Başta Hermes olmak üzere lüks markalarını 2 bin 270 TL'ye SPA'ya gönderen kadınlar, şimdi de bu yastıklara rağbet gösterdi.

    Hava yastığı

    Pandemi aralarında 'in de bulunduğu on binlerce TL'lik çantalarda satış patlaması yaşanmıştı. Şimdi de yok satan lüks çantaları koruma yastıkları satışa çıktı.

    Başta Hermes olmak üzere lüks markalarını 2 bin 270 TL'ye SPA'ya gönderen kadınlar, şimdi de bu yastıklara rağbet gösterdi. Henüz yeni satışa çıkan 'in koruma yastığı 390 TL, 'un 330 TL, Hermes Kelly'ninki 380 TL, 'un ise 280 TL'den satılıyor. Ürünler adeta kapış kapış gidiyor. Yastıkları satın alanlar arasında Aslıhan Doğan Turan ile Serenay Sarıkaya da var.

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    Haberler Saklambaç Aslıhan Turan, Serenay Sarakıya... Hermes'ini saklamak için 380 TL'ye koruma yastığı aldı!