Pandemi aralarında Hermes'in de bulunduğu on binlerce TL'lik çantalarda satış patlaması yaşanmıştı. Şimdi de yok satan lüks çantaları koruma yastıkları satışa çıktı.

Başta Hermes olmak üzere lüks markalarını 2 bin 270 TL'ye SPA'ya gönderen kadınlar, şimdi de bu yastıklara rağbet gösterdi. Henüz yeni satışa çıkan Hermes Birkin'in koruma yastığı 390 TL, Chanel 19'un 330 TL, Hermes Kelly'ninki 380 TL, Prada Naylon'un ise 280 TL'den satılıyor. Ürünler adeta kapış kapış gidiyor. Yastıkları satın alanlar arasında Aslıhan Doğan Turan ile Serenay Sarıkaya da var.