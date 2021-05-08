Melinda-Bill Gates ilişkisinden de Çocuk istismarı çetesinin lideri Jeffrey Epstein çıktı…
Melinda ile Bill, Eylül 2013'te New York'ta Epstein ile buluştu.
Toplantı sonrası Melinda Gates, Epstein'in ne kadar kirli bir adam olduğunu öğrendi.
Melinda-Bill Gates ilişkisinden de Çocuk istismarı çetesinin lideri Jeffrey Epstein çıktı…
Melinda ile Bill, Eylül 2013'te New York'ta Epstein ile buluştu.
Toplantı sonrası Melinda Gates, Epstein'in ne kadar kirli bir adam olduğunu öğrendi.
Zengin iş adamları ve politikacıları küçük kızlarla buluşturan Epstein'le aynı odada olmak bile Melinda Gates'i rahatsız etmişti.
Melinda bir gün patladı ve eşine, "O sapıktan uzak dur. Sana inanamıyorum. Çocuk tacizciliği, zenginlere minik kızları ayarlayan biriyle nasıl görüşebilirsin. Eğer ısrar edersen ilişkimiz yıpranır" dedi.
Bu durum her geçen yıl daha da gerilimli olmaya başladı.
Çünkü Bill Gates ile Epstein defalarca bir araya geldi.
Hatta Gates'in Epstein'ın özel jetiyle New Jersey'den Florida'daki Palm Beach'e defalarca gittiği de iddia edildi.
Epstein, Gates'ten MIT Media Lab'e bağış yapmasını istedi. Gates de 2 milyon dolarlık bağış yaptı.
İŞ BİTTİ ADAYA GİTTİ
Dünyayı şaşkına çeviren Melinda- Bill Gates çiftinin boşanma sürecinin detayları ortaya çıktı.
Çiftin Mart ayında ayrıldığı ve Melinda Gates'in çocuklarını da alarak geceliği 130.000 dolar (yaklaşık 1 milyon TL) olan adaya gittiği açıklandı.
Melinda Gates'in, eşi Bill Gates'i ise adaya davet etmediği duyuruldu.
Bu arada Bill Gates ile yasak aşkı Ann Winblad'ın tatil evi de ortaya çıktı.