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    Nusret’in şöhret hesabı! basınından flaş iddia

    basını, 'nin ’te açtığı yeni dükkanının reklamını yapmak için içeriyi bedava yiyip içen fenomenlerle doldurduğunu iddia etti.

    Nusret’in şöhret hesabı!
    Toplam 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın da gittiği mekanla ilgili basını, sert yorumlar yaptı. Bunlardan biri Nusret'in pandemi kurallarına uymamasıydı.

    Nusret'le ilgili haberdeki asıl ilginç ifadeler ise şöyleydi: "Gerçek Los Angeles sakinlerinin Beverly Hills'te açılan Nusret'ten haberi bile yok. Zaten dükkana bakıldığında içeride sadece bedava yiyip içip karşılığında da sosyal medyaya fotoğraf yükleyen bedavacıların olduğunu görmek zor değil!"

    KİRASI 585 BİN TL!
    'teki dükkanı için aylık 70 bin dolar yani yaklaşık 585 bin TL kira ödüyor. Bu arada bu dükkan, Nusret'in ABD'deki beşinci şubesi.
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