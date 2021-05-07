Toplam 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın da gittiği mekanla ilgili ABD basını, sert yorumlar yaptı. Bunlardan biri Nusret'in pandemi kurallarına uymamasıydı.
Nusret'le ilgili haberdeki asıl ilginç ifadeler ise şöyleydi: "Gerçek Los Angeles sakinlerinin Beverly Hills'te açılan Nusret'ten haberi bile yok. Zaten dükkana bakıldığında içeride sadece bedava yiyip içip karşılığında da sosyal medyaya fotoğraf yükleyen bedavacıların olduğunu görmek zor değil!"
KİRASI 585 BİN TL!
Beverly Hills'teki dükkanı için aylık 70 bin dolar yani yaklaşık 585 bin TL kira ödüyor. Bu arada bu dükkan, Nusret'in ABD'deki beşinci şubesi.
Nusret'le ilgili haberdeki asıl ilginç ifadeler ise şöyleydi: "Gerçek Los Angeles sakinlerinin Beverly Hills'te açılan Nusret'ten haberi bile yok. Zaten dükkana bakıldığında içeride sadece bedava yiyip içip karşılığında da sosyal medyaya fotoğraf yükleyen bedavacıların olduğunu görmek zor değil!"
KİRASI 585 BİN TL!
Beverly Hills'teki dükkanı için aylık 70 bin dolar yani yaklaşık 585 bin TL kira ödüyor. Bu arada bu dükkan, Nusret'in ABD'deki beşinci şubesi.