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    , , ve ... 'in VIP kart uygulaması için adeta yarışıyorlar

    Ünlü marka 'in VIP kart uygulamasıyla ilgili özellikler güncellendi. VIP kart almak için bir yıl içerisinde 1 milyon 500 bin TL'lik harcama yapmanız gerekiyor. Bu prestijli karta sahip olanlar arasında ise , , ve gibi isimler var...

    Alışverişin sultanları

    Pandemiyle birlikte özellikle ülkelerinde artan lüks tüketimdeki artış, etkilerini 'de de gösterdi. Parası olanlar dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapmaya devam ederken; karantina döneminde gibi fiyatı 300 bin TL'ye kadar çıkan çantaların satışında patlama yaşandı. 'daki daha ekonomik ürünler satan mağazaların aksine dünyaca ünlü markaları bünyesinde buluşturan , pandemiden fazla etkilenmedi. Marka, üyelerine sunduğu özel kart uygulamalarında da güncellemeye gitti.

    SOSYETİKLERİN CEBİNDE
    Beymen'in en prestijli kartı olan VIP karta sahip olmak için bir yıl içerisinde 1 buçuk milyon TL'lik harcama yapmanız gerekiyor. Kartın sürekli olmasını istiyorsanız da yine her yıl 900 bin TL'lik alışverişinizi devam ettirmeniz şart... Beymen'den VIP kartı olan ünlüler arasında ise , , , , , bulunuyor. Bu kartın sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle: dışından gelen birçok sınırlı sayıdaki ürüne erken sahip olma hakkı, Zorlu Center mağazasında sunulan kişiye özel alışveriş hizmeti.

    1.5 MİLYONLUK PRESTİJ!
    VIP kart almak için bir yıl içerisinde 1 milyon 500 bin TL'lik harcama yapmanız gerekiyor.

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    Haberler Saklambaç Hande Demir, Kardelen Acar, Burcu Şendir ve Arzu Sabancı... Beymen'in VIP kart uygulaması için adeta yarışıyorlar