Pandemiyle birlikte özellikle Asya ülkelerinde artan lüks tüketimdeki artış, etkilerini Türkiye'de de gösterdi. Parası olanlar dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapmaya devam ederken; karantina döneminde Hermes gibi fiyatı 300 bin TL'ye kadar çıkan çantaların satışında patlama yaşandı. Zorlu Center'daki daha ekonomik ürünler satan mağazaların aksine dünyaca ünlü markaları bünyesinde buluşturan Beymen, pandemiden fazla etkilenmedi. Marka, üyelerine sunduğu özel kart uygulamalarında da güncellemeye gitti.

SOSYETİKLERİN CEBİNDE

Beymen'in en prestijli kartı olan VIP karta sahip olmak için bir yıl içerisinde 1 buçuk milyon TL'lik harcama yapmanız gerekiyor. Kartın sürekli olmasını istiyorsanız da yine her yıl 900 bin TL'lik alışverişinizi devam ettirmeniz şart... Beymen'den VIP kartı olan ünlüler arasında ise Derin Mermerci, Hande Acar, Arzu Sabancı, Bahar Şer, Aylin Tahincioğlu, Burcu Şendir bulunuyor. Bu kartın sunduğu ayrıcalıklar ise şöyle: Yurt dışından gelen birçok sınırlı sayıdaki ürüne erken sahip olma hakkı, Zorlu Center mağazasında sunulan kişiye özel alışveriş hizmeti.

1.5 MİLYONLUK PRESTİJ!

VIP kart almak için bir yıl içerisinde 1 milyon 500 bin TL'lik harcama yapmanız gerekiyor.