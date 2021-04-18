Dün magazin gündemi, Ebru Gündeş-Hadise ve Reza Zarrab haberiyle sarsıldı. Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Başka kadınlarla ilişkisi var" iddiasıyla açtığı boşanma davasında bahsi geçen kişinin Hadise olduğu yazıldı. Şok etkisi yaratan habere göre iddialar şöyleydi… Hadise ile Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. Bu buluşmaların sonuncusu 2019 yılındaydı.

Ünlü popçu,giderkenTürk vatandaşların dikkatini çekmemekiçin Avrupa aktarmalı uçuşlar yaptı. HattaHadise'nin giydiği birçok dünyaca ünlümarkanın kıyafetleri ile pahalı takıları daZarrab'ın hediyesiydi. Bu şok iddialar üzerinegözler,beraber jüri üyeliği yapan ve yakın dost olanünlü popçuya çevrildi.