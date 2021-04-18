Dün magazin gündemi, Ebru Gündeş-Hadise ve Reza Zarrab haberiyle sarsıldı. Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Başka kadınlarla ilişkisi var" iddiasıyla açtığı boşanma davasında bahsi geçen kişinin Hadise olduğu yazıldı. Şok etkisi yaratan habere göre iddialar şöyleydi… Hadise ile Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. Bu buluşmaların sonuncusu 2019 yılındaydı.
Ünlü popçu, Miami'ye giderken Türk vatandaşların dikkatini çekmemek için Avrupa aktarmalı uçuşlar yaptı. Hatta Hadise'nin giydiği birçok dünyaca ünlü markanın kıyafetleri ile pahalı takıları da Zarrab'ın hediyesiydi. Bu şok iddialar üzerine gözler, Ebru Gündeş'le O Ses Türkiye'de beraber jüri üyeliği yapan ve yakın dost olan ünlü popçuya çevrildi.
'KIYAFETLERİNİ ALDI' İDDİASI
Son dönemde Kaan Yıldırım'la doludizgin bir aşk yaşayan Hadise, şu sert açıklamayı yaptı: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım." Bu arada kulislerde dolaşan iddialara göre Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın hayatında başka kadınlar olduğunu iki senedir biliyordu. Bugüne kadar birkaç kere daha boşanma davası açan Gündeş, davaları sağlam kanıtları olmadığı için geri çekti. Evlenmeden önce sözleşme yaptığı Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi'nde açtığı davada da ihanetleri belgeleriyle delil olarak sundu. Zarrab'ın Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda Gündeş'in bir dönem yakın dostu olan Ayşegül Akgün'le yemek yerken çekilen görüntüsü de ihanet kanıtı olarak dosyaya eklendi. Şimdi herkesin merak ettiği bahsi geçen kanıtlardaki diğer kadının, Hadise olup olmadığı…
TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR
Hadise'nin hakkındaki skandal iddiayı ortaya atanlara en az 1 milyon TL'lik tazminat açacağı konuşuluyor.