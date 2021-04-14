Pandemi nedeniyle Türkler'i ağırlayamayan Yunan mekanları, yüklü bahşiş ile hesaptan mahrum kalınca rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunan mekanları arasında Bodrum'da şube açma yarışı başladı. Başta turizminin yüzde 95'inin Türkler'in daha çok İzmirliler'in oluşturduğu Sakız Adası olmak üzere Rodos, Leros, Simi ve Kos'taki işletmeciler, Türkler'in Yunan Adaları'na gidememesinden yana çok dertli. "Yunanistan 14 ülkeye kapıları açtı ama Türkiye'den turist kabul etmiyor. "Türkleri çok özledik. Bir Türk, 3 değil, 5 değil 7 Avrupalı turiste bedel" diyen Yunan mekan sahipleri ekliyor: "Ada'ya gelen her Türk turist, Alman turistin 3 katı para harcıyordu. Alışveriş yapıyordu. Balık lokantalarında taze balık kalamar, ahtapot yiyordu. Salata ile karnını doyuran Alman turist gibi değildi. Türk turistler gelmediği için görülmemiş ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Türk turistleri çok özledik." Bu arada günlük cirosu 50 bin euro olan Paros Adası'nın ünlü restoranı Barbarossa, Gümbet'deki Caresse Resort'ta bu yaz hizmet verecek. Onun dışında Londra merkezli Hakkasan, Mandarin'de hizmet verecek. Park Şamdan ve Lucca gibi Türk restoranların da şubelerini açacağı Bodrum'a asıl çıkarmayı moda dünyası yapıyor. Missoni ve Christian Dior mağazalarının olduğu Yalıkavak Marina'ya Louis Vuitton, Valentino ve Balmain de butik açıyor.
YUNAN İŞLETMELER YARIŞTA
Paros Adası'nın ünlü mekanı Barbarossa gibi birçok Yunan mekanı, Bodrum'da şube açmak için yarışa girdi.
SİREN ERTAN KAYALAR - ERSİN KAYALAR
LÜKSÜN MERKEZİ BODRUM
Sosyetenin birçok isminin akın ettiği Yunan Adaları'ndaki mekanlar, cirolarının büyük kısmını Türk turistler sayesinde elde ediyor.
RACHEL ARAZ KİRESEPİ
EDA TAŞPINAR
YUNAN İŞLETMELER YARIŞTA
Paros Adası'nın ünlü mekanı Barbarossa gibi birçok Yunan mekanı, Bodrum'da şube açmak için yarışa girdi.
SİREN ERTAN KAYALAR - ERSİN KAYALAR
LÜKSÜN MERKEZİ BODRUM
Sosyetenin birçok isminin akın ettiği Yunan Adaları'ndaki mekanlar, cirolarının büyük kısmını Türk turistler sayesinde elde ediyor.
RACHEL ARAZ KİRESEPİ
EDA TAŞPINAR