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    Bonkör Türkler’e komşu kancası! ’da şube açmak için harekete geçtiler

    Beyaz Türkler, pandemi nedeniyle ’na gidemeyince Komşu dara düştü! ‘Salatayla karnını doyuran Alman turisti değil bol bahşiş bırakan Türkler’i istiyoruz’ diyen Yunan işletmeciler, ’da bir şube açmak için harekete geçti.

    Bonkör Türkler’e komşu kancası
    Pandemi nedeniyle Türkler'i ağırlayamayan Yunan mekanları, yüklü bahşiş ile hesaptan mahrum kalınca rotasını 'a çevirdi. Yunan mekanları arasında Bodrum'da şube açma yarışı başladı. Başta turizminin yüzde 95'inin Türkler'in daha çok İzmirliler'in oluşturduğu olmak üzere , , ve Kos'taki işletmeciler, Türkler'in 'na gidememesinden yana çok dertli. "Yunanistan 14 ülkeye kapıları açtı ama 'den turist kabul etmiyor. "Türkleri çok özledik. Bir Türk, 3 değil, 5 değil 7 Avrupalı turiste bedel" diyen Yunan mekan sahipleri ekliyor: "Ada'ya gelen her Türk turist, Alman turistin 3 katı para harcıyordu. Alışveriş yapıyordu. Balık lokantalarında taze balık kalamar, ahtapot yiyordu. Salata ile karnını doyuran Alman turist gibi değildi. Türk turistler gelmediği için görülmemiş ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Türk turistleri çok özledik." Bu arada günlük cirosu 50 bin euro olan 'nın ünlü restoranı Barbarossa, Gümbet'deki Caresse Resort'ta bu yaz hizmet verecek. Onun dışında merkezli Hakkasan, Mandarin'de hizmet verecek. Park Şamdan ve Lucca gibi Türk restoranların da şubelerini açacağı Bodrum'a asıl çıkarmayı moda dünyası yapıyor. Missoni ve Christian Dior mağazalarının olduğu Yalıkavak Marina'ya Louis Vuitton, Valentino ve Balmain de butik açıyor.



    YUNAN İŞLETMELER YARIŞTA
    Paros Adası'nın ünlü mekanı Barbarossa gibi birçok Yunan mekanı, Bodrum'da şube açmak için yarışa girdi.


    SİREN ERTAN KAYALAR - ERSİN KAYALAR

    LÜKSÜN MERKEZİ BODRUM
    Sosyetenin birçok isminin akın ettiği Yunan Adaları'ndaki mekanlar, cirolarının büyük kısmını Türk turistler sayesinde elde ediyor.



    RACHEL ARAZ KİRESEPİ



    EDA TAŞPINAR

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