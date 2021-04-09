Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu Prima'nın basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le ilgili şöyle dedi:



"Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım." Bu arada Fahriye Evcen, marka ile el ele verip ihtiyaç sahibi çocuklara bez ulaştıracak. (Aydın HAMZA)