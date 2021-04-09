Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu Prima'nın basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le ilgili şöyle dedi:
"Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım." Bu arada Fahriye Evcen, marka ile el ele verip ihtiyaç sahibi çocuklara bez ulaştıracak. (Aydın HAMZA)
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Burak Deniz'in Covid- 19'a yakalanmasının ardından 'Maraşlı' dizisinin çekimlerine ara verilmişti. Deniz'in hastalığı atlatmasıyla çekimler, önceki gün yeniden başladı. Dizinin yeni bölümü, 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de atv'de.
10 NUMARA DESTEK
Üçüncü bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, küçük işletmeci kadınlara sürpriz yaptı. Korel; sosyal medya hesabından 10 kadın girişimcinin ürünlerinin tanıtımlarını yaptı.