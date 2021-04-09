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    'den eşi 'e övgü: "Çok iyi bir baba, şanslıyım"

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Evcen, "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları ve 9 Nisan 2021 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Baba övgü

    Fahriye Evcen, önceki gün marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu Prima'nın basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le ilgili şöyle dedi:

    "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım." Bu arada Fahriye Evcen, marka ile el ele verip ihtiyaç sahibi çocuklara bez ulaştıracak. (Aydın HAMZA)



    KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
    Burak Deniz'in Covid- 19'a yakalanmasının ardından 'Maraşlı' dizisinin çekimlerine ara verilmişti. Deniz'in hastalığı atlatmasıyla çekimler, önceki gün yeniden başladı. Dizinin yeni bölümü, 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de atv'de.



    10 NUMARA DESTEK
    Üçüncü bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, küçük işletmeci kadınlara sürpriz yaptı. Korel; sosyal medya hesabından 10 kadın girişimcinin ürünlerinin tanıtımlarını yaptı.



        USTA KLİPLENDİ
        Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği 9 şarkıdan oluşan "Sevdiklerim" albümünün 2. klibi "Bir Pazar Kahvaltısı" isimli şarkıya çekildi.

        MARTILAR ZİRVEYE UÇTU
        Dijital müzik platformu fizy'de Mart ayının 'en'leri açıklandı. Edis'in tüm Türkiye'yi etkisi altına alan son parçası 'Martılar' fizyli müzik tutkunları tarafından en fazla paylaşılan şarkı oldu.

        SİMGE'DEN YENİ ŞARKI
        Pop müziğin başarılı ismi Simge, büyük yükselişini sürdürüyor. Başarılı popçu, 'Sevmek Yüzünden' adını verdiği yeni şarkısıyla yine iddiasını ortaya koyacak.

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        Haberler Saklambaç Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'e övgü: "Çok iyi bir baba, şanslıyım"