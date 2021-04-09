Kuruluş Osman'ın başarısı, sınırları aşmaya devam ediyor. Son olarak Libya ve Tunus'ta gösterime girip 33 ülkeye ulaşan efsane dizi, şimdi de Pakistan'da yayınlanacak.
Dizi, Pakistan'da ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşarak yayınlandığı ülke sayısı 34 olacak…
Dizinin son bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.
Dizi, Pakistan'da ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşarak yayınlandığı ülke sayısı 34 olacak…
Dizinin son bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.