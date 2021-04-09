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    dizisinden sınır aşan başarı

    ekranlarında yayınlanan dizisinin gösterdiği başarı sınırları aşmaya devam ediyor... Son olarak ve 'ta gösterime girip 33 ülkeye ulaşan efsane dizi, şimdi de 'da yayınlanacak.

    Sınır aşan başarı
    Kuruluş Osman'ın başarısı, sınırları aşmaya devam ediyor. Son olarak Libya ve Tunus'ta gösterime girip 33 ülkeye ulaşan efsane dizi, şimdi de 'da yayınlanacak.



    Dizi, Pakistan'da ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşarak yayınlandığı ülke sayısı 34 olacak…

    Dizinin son bölümü, kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak 'nın en çok izlenen yapımı oldu.

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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman dizisinden sınır aşan başarı