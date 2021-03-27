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    ve sevgilisi 'ın saati şaştı!

    , önceki akşam mekanların 19:00'da kapatılması kuralını hiçe saydı. Sevgilisi ile 'deki bir mekanda saatin nasıl geçtiğini anlamadı.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Saati şaştı
    Şarkıcı , önceki akşam mekanların 19:00'da kapatılması kuralını hiçe saydı. Müzisyen sevgilisi Emre Irmak ile 'deki adlı mekana giden Ergen, saatin nasıl geçtiğini anlamadı!



    Ergen ve Irmak, saat 20.27'de arka kapıdan çıktı. Muhabirlerin, saati hatırlattığı Ergen, "Yasak değil saat 19:00" dedi. Gazeteciler, saatin 20.27 olduğunu gösterince ünlü sanatçı hızla aracına bindi.
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