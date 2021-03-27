Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam mekanların 19:00'da kapatılması kuralını hiçe saydı. Müzisyen sevgilisi Emre Irmak ile Kuruçeşme'deki Ay Balık adlı mekana giden Ergen, saatin nasıl geçtiğini anlamadı!
Ergen ve Irmak, saat 20.27'de arka kapıdan çıktı. Muhabirlerin, saati hatırlattığı Ergen, "Yasak değil saat 19:00" dedi. Gazeteciler, saatin 20.27 olduğunu gösterince ünlü sanatçı hızla aracına bindi.
Ergen ve Irmak, saat 20.27'de arka kapıdan çıktı. Muhabirlerin, saati hatırlattığı Ergen, "Yasak değil saat 19:00" dedi. Gazeteciler, saatin 20.27 olduğunu gösterince ünlü sanatçı hızla aracına bindi.