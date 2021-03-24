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    ve 'un rol aldığı  nefes kesti

    'nın ur’u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne de büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Büyük hesaplaşma

    Maraşlı'nın Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne de büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın önceki akşam ekrana gelen bölümü yine soluksuz izlendi. Maraşlı, Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'un intikamını aldı.

    LEYLEĞİ HAVADA GÖRDÜLER
    Ebru     Şallı ve eşi Uğur Akkuş, 2021 yılında leyleği havada gördü. Yeni yıla ABD'de giren ve kısa süre önce de İtalya'ya giden ikili, önceki gün de Maldivler'in yolunu tuttu. Şallı, eşiyle denizden bu pozu paylaşıp kıskandırdı.

    BENİ NASIL TANIDINIZ?
    Özge     Özpirinçci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kovboy şapkası ile kendine has bir tarz yaratan Özpirinçci, gazetecilere "Beni nasıl tanıdınız?" diye takıldı. Aydın HAMZA

        AŞKINA DESTEĞE GELDİ
        8 Nisan'da         erişime açılacak enefsane.com platformunun tanıtımı, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te yapıldı. Şarkılarıyla açılışa renk katan Serdar Ortaç'ı sevgilisi Seçil Gür de yalnız bırakmadı.

        HÜLYA'DAN BURUN TAŞI
        Kaya         Çilingiroğlu'nun Instagram'daki bu paylaşımını gören Hülya Avşar, ona takılmadan duramadı. Avşar Kızı, eski eşinin maskeli fotoğrafına, "Burnun sığmadı mı?" esprisi yaptı.
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        Haberler Saklambaç Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı Maraşlı nefes kesti