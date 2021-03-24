Maraşlı'nın Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne de büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın önceki akşam ekrana gelen bölümü yine soluksuz izlendi. Maraşlı, Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'un intikamını aldı.