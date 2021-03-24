Maraşlı'nın Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne de büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'nın önceki akşam ekrana gelen bölümü yine soluksuz izlendi. Maraşlı, Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'un intikamını aldı.
LEYLEĞİ HAVADA GÖRDÜLER
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, 2021 yılında leyleği havada gördü. Yeni yıla ABD'de giren ve kısa süre önce de İtalya'ya giden ikili, önceki gün de Maldivler'in yolunu tuttu. Şallı, eşiyle denizden bu pozu paylaşıp kıskandırdı.
BENİ NASIL TANIDINIZ?
Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kovboy şapkası ile kendine has bir tarz yaratan Özpirinçci, gazetecilere "Beni nasıl tanıdınız?" diye takıldı. Aydın HAMZA