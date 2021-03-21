



10 MİLYON DOLAR!

Koleksiyonunun 10 milyon dolara yakın olduğu tahmin edilen Stuart Parr, geçtiğimiz günlerde de Özlem Önal'ın bir fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazmıştı: "Arabalara, motosikletlere ve Özlem'e aşığım. Hay aksi, işle zevki karıştırdık. Kendime engel olamadım. Bazen arabada ateşli bir bebeğin olması güzel." Önal'ın yanıtı "Diğer yarım, seni çok seviyorum" olurken; bu duygusal mesaja Stuart Parr'dan şu cevap geldi: "Ben seni daha çok seviyorum ama arabalardan daha çok değil!"