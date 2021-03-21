Dedeman Otelleri'nin varislerinden sosyetik Özlem Önal, birkaç yıl önce ABD'ye yerleşti. Burada turizm ve otelcilik işleriyle ilgilenen sosyetik güzel, üç senedir de yapımcı Stuart Parr ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.
Sık sık Önal ve arabalarının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ABD'li yapımcının, dünyanın en büyük araba ve motosiklet koleksiyonlarından birine sahip olduğu ortaya çıktı.
Garajında tam 53 motosiklet ve 49 araba bulunan Stuart Parr, bu araçlardan bazılarını satışa da çıkartıyor. Stuart Parr'ın ABD'deki dillere destan malikanesinin garajında duran araçlar dünyada sayılı sayıda bulunuyor.
10 MİLYON DOLAR!
Koleksiyonunun 10 milyon dolara yakın olduğu tahmin edilen Stuart Parr, geçtiğimiz günlerde de Özlem Önal'ın bir fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazmıştı: "Arabalara, motosikletlere ve Özlem'e aşığım. Hay aksi, işle zevki karıştırdık. Kendime engel olamadım. Bazen arabada ateşli bir bebeğin olması güzel." Önal'ın yanıtı "Diğer yarım, seni çok seviyorum" olurken; bu duygusal mesaja Stuart Parr'dan şu cevap geldi: "Ben seni daha çok seviyorum ama arabalardan daha çok değil!"