Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 185. bölüm etiketi #edho da Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
ELİF ÖZÜM UĞURLU GELDİ
Geçen ay kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Merve Özbey Koçak, anneler için giyim markasıyla ticarete atıldı. Mammas Life'ın 1 ayda tükenmesi planlanan ürün stoğu 7 günde tükendi.
GÖSTERİŞ MASASI
Servetlerini gözlere sokmaktan çekinmeyen Sabancı Ailesi'nden bu kez Arzu Sabancı, iş başında… Arzu Hanım, önceki gün yalılarına aldıkları 47 bin 500 TL'lik langırt masasını paylaştı. Masayı gözlere sokan Arzu Sabancı, alay konusu oldu.