Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 185. bölüm etiketi #edho da Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!