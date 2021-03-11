Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nin fenomen dizisi zirvenin hakimi

    'nin fenomen dizisi Olmaz, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 185. bölüm etiketi #edho da listesine girdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 11 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin hakimi

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 185. bölüm etiketi #edho da Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

    ELİF ÖZÜM UĞURLU GELDİ
    Geçen ay kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Merve Özbey Koçak, anneler için giyim markasıyla ticarete atıldı. Mammas Life'ın 1 ayda tükenmesi planlanan ürün stoğu 7 günde tükendi.

    GÖSTERİŞ MASASI
    Servetlerini     gözlere sokmaktan çekinmeyen Sabancı Ailesi'nden bu kez Arzu Sabancı, başında… Arzu Hanım, önceki gün yalılarına aldıkları 47 bin 500 TL'lik langırt masasını paylaştı. Masayı gözlere sokan Arzu Sabancı, alay konusu oldu.

        YAZI ERKEN GETİRDİ
        Cemiyet         hayatının tanınan simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şık giyim tarzı göz dolduran Şendir'in göbeğini açıkta bırakan bluzu ise "Yazı getirmiş" yorumları yaptırdı.

        SAÇLARINA VEDA ETTİ
        Uraz Kaygılaroğlu ile yeni aşka yelken açan Berrak Tüzünataç, imajını da yeniledi. Ünlü oyuncu, önceki gün uzun saçlarına veda edip saçlarını omuz boyunda kestirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar zirvenin hakimi