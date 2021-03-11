İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

Fenomen dizi, şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.