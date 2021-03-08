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    yenilendi | 8 Mart magazin haberleri

    , paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberin detayları ve 8 Mart tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Chloe yenilendi

    Serdar Ortaç'tan boşanan ve Türkiye'yi terk eden Chloe Loughnan, önceki gün bu karesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Pozuna "Cumartesi gecesi ateşi" notu düşen İrlandalı modelin silikonlarını yenilettiği dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki Chloe'nin yeni hali beğeni topladı.



    YAĞMUR KORUMASI
    Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Şarkıcı, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Aleyna Tilki, korumasının tuttuğu şemsiye ile yağmurdan korundu.



    SAĞLIKÇI JESTİ
    Aslı Hünel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için Avrupa Şafak Hastanesi'ndeki kadın sağlıkçılara çiçek dağıtıp emeklerine teşekkür etti. (Doğan SAVAŞ)



    KADIKÖY'DEN GELDİ
    Alternatif popun sevilen sesi Salman Tin, "Kadıköy'den" adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıda, ukulele ve gitar kayıtları beğeni topladı.
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    Haberler Saklambaç Chloe Loughnan yenilendi | 8 Mart magazin haberleri
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