



YAĞMUR KORUMASI

Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Şarkıcı, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Aleyna Tilki, korumasının tuttuğu şemsiye ile yağmurdan korundu.







SAĞLIKÇI JESTİ

Aslı Hünel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için Avrupa Şafak Hastanesi'ndeki kadın sağlıkçılara çiçek dağıtıp emeklerine teşekkür etti. (Doğan SAVAŞ)







KADIKÖY'DEN GELDİ

Alternatif popun sevilen sesi Salman Tin, "Kadıköy'den" adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıda, ukulele ve gitar kayıtları beğeni topladı.





