Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'de üretilen beyaz eşya ürünlerini kullanırken, bizim ünlülerimiz yabancı mallara göz dikti. Para saçmayı seven ünlüler, Amerikan ve İtalyan buzdolapları için sıraya girmiş durumda. Duyduğuma göre 40.500 dolara kadar çıkan İtalyan buzdolabı Meneghını La Cambusa ile ABD malı olan Sub-Zero bizim sosyetiklerin en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyormuş. Normal satış fiyatı 240 bin lira olan Sub-Zero buzdolabının teşhirdeki ürünü bile yok sattı.