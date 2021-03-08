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    240 bin liradan 123 bin liraya düşen buzdolabı tükendi! , ve ...

    Ünlüler, mutfaklarını şık göstermek için kesenin ağzını açtı. 240 bin liradan 123 bin liraya düşen Sub-Zero buzdolabı ’de tükendi. Birçok ünlü isim, , ve ’in de kullandığı buzdolabını alabilmek için sırada bekliyor.

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    UFUK ÖZCAN EDITORYAL
    Buz kestik!

    Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'de üretilen beyaz eşya ürünlerini kullanırken, bizim ünlülerimiz yabancı mallara göz dikti. Para saçmayı seven ünlüler, Amerikan ve İtalyan buzdolapları için sıraya girmiş durumda. Duyduğuma göre 40.500 dolara kadar çıkan İtalyan buzdolabı Meneghını La Cambusa ile ABD malı olan Sub-Zero bizim sosyetiklerin en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyormuş. Normal satış fiyatı 240 bin lira olan Sub-Zero buzdolabının teşhirdeki ürünü bile yok sattı.



    ARABA PARASINA BUZDOLABI
    Yüzde 33'lük indirimle 122 bin 999 liraya alıcı bulan buzdolabı şu an Türkiye stoklarında tükendi. Bir araba parasına satılan buzdolaplarını kullanananlar arasında Ajda Pekkan, Aslı Şen, Süreyya Yalçın, Feryal Gülman ve Bülent Ersoy gibi isimler var. İndirimi duyan birçok ünlü isim de pahalı buzdolaplardan bulmak için yarışa girdi. Birçok ülke Türk malı kullanırken bizim ünlülerimizin daha pahalı yabancı malları tercih etmesi "Buz kestik" dedirtti.



    SÜPER MUTFAK
    Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki 1100 metrekarelik minik sarayında dekorasyona servet harcamıştı. Süperstar, mutfağını Sub-Zero buzdolabıyla renklendirmişti.



        Aslı Şen, hem Bodrum'daki hem de İstanbul'daki evinde Sub-Zero kullanıyor.



        Sosyetik Süreyya Yalçın ve Feryal Gülman da lüks buzdolaplarını tercih etti.

        GENEL ÖZELLİKLERİ

        Wİ-Fİ bağlantısı ile uzaktan izleme ve kontrol.

        Soğutulmuş gıdaları serin ve nemli hava, donmuş gıdaları soğuk ve kuru hava ile korur.

        NASA'dan ilham alan hava temizleme sistemi ile bozulma ve kokularla savaşır.

        MANYETİK kapı contaları ile tazeliği sağlamak için soğuk havada kilitlenir.

        SU ve buzu filtreler, kirleticileri, klor tadı ve kokuyu giderir.

        LED buzdolabı ve dondurucu ışıkları.

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