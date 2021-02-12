Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meryem Uzerli'nin kızının babası, sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

    Meryem Uzerli’nin sır gibi sakladığı ve minik kızının da babası olan sevgilisinin yüzü ilk kez ortaya çıktı. Güzel oyuncu, aşkının ismini ise ısrarla söylemedi.

    İşte sır sevgili

    Geçtiğimiz ay Lily Koi adını verdiği kızını kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisinin yüzü sonunda ortaya çıktı.



    Yaşadığı 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle yıllar önce doğup büyüdüğü Berlin'e giden ve uzun zamandır Almanya'da yaşayan Uzerli'nin uzun süredir Amerikalı bir sevgilisi olduğu biliniyordu.



    Gizemli aşkından geçtiğimiz ay anne olan ünlü oyuncunun, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabında yayınladığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı; kısa süre sonra ise geri açtı.

    Bu arada Uzerli, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken "Yoksa sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara gülücük emojisiyle cevap vermiş.

    2019'DAN BERİ AŞK VAR
    Ünlü oyuncunun bu karesi, 'MuPortrait' isimli Instagram hesabından 29 Mayıs 2019'da paylaşılmış.
        Haberler Saklambaç Meryem Uzerli'nin kızının babası, Amerikalı sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!