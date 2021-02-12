



Gizemli aşkından geçtiğimiz ay anne olan ünlü oyuncunun, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabında yayınladığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı; kısa süre sonra ise geri açtı.



Bu arada Uzerli, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken "Yoksa sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara gülücük emojisiyle cevap vermiş.



2019'DAN BERİ AŞK VAR

Ünlü oyuncunun bu karesi, 'MuPortrait' isimli Instagram hesabından 29 Mayıs 2019'da paylaşılmış.