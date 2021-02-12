Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te adeta şov yaptı. Tam bir kitap kurdu olan 20 yaşındaki popçu, bir kitapçı çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde kas spazmı geçiren ancak artık iyileştiğini söyleyen yeni klibi hakkında konuştu. "Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli hali" diyen çılgın popçu, ekledi: "Dünyaya açılan bir proje olduğu için kaliteli olan hareketler yaptım. Klipte benim bilim insanı yönüm de var. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" diye konuştu.
KİTAP ZİNCİRİ…
Röportajını bitirip aracına binen Aleyna Tilki'nin camını bir çiçekçi çaldı. Tilki, şoförüne çıktığı kitapçıdan William Shakespeare'in kült eserlerinden biri olan Hamlet kitabını aldırdı.
Para isteyen çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı yanıt karşısında ise şoke oldu: "Abla ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır beni. Bu arada Aleyna Tilki, gazetecilere de "Bir dahaki sefere sizlere de kitap alıp hediye etmek istiyorum. Keşke herkes birbirine kitap alsa ne güzel olur" diyerek evinin yolunu tuttu.
Aleyna'nın kitap hediye ettiği çiçek satıcısı, Hamlet'i objektife gülerek böyle gösterdi.