Zengin erkek avcısı kadınlar, uyanıklığıyla ‘pes’ dedirtiyor: Pahalı hediyeler internette paraya çevriliyor

Gözlerine kestirdikleri zengin erkekleri 'çantada keklik' gören kadınların kurnazlığı, alışveriş sitelerinde gün yüzüne çıkıyor. Sevgililerine gittikleri yurt dışı tatillerinden ve özel günlerde pahalı çantalar aldıran genç güzeller, daha sonra bunları nakit paraya çeviriyor.

Birçok alışveriş sitesine bakıldığında da Hermes'ten Gucci'ye kadar birçok dünyaca ünlü marka çantaların değerinin altında satışa sunulduğu görülüyor. Kadınlar, kimlikleri ortaya çıkmasın diye de rumuzlu isimler kullanıyor.

Sahibinden.com sitesine bakıldığında da birçok kadının lüks çantalarını gerçek değerlerinin çok daha altındaki fiyatlara satıldığı görülüyor.

Zengin erkekleri banka ATM'si gören kadınların uyanıklığı ise "Kadınlar için bazı erkekler, çantada keklik" dedirtiyor...