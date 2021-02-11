

Dizide 'Maraşlı' karakterine hayat veren Burak Deniz ise şunları söyledi: "Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu. Gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum."