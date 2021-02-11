Atv'nin heyecanla izlenen dizisi Maraşlı, kalplere dokunan hikayesiyle ekranlarda hipnoz etkisi yaratıyor. Dizinin yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz, 'Böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor. Yolculuğumuz yorucu ama çok güzel' dedi.
ÇOK ÖZEL POZLAR
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın baş kahramanları Alina Boz ve Burak Deniz, Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti. Son yılların en yetenekli genç yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz verdikleri pozlarla büyük beğeni toplarken çok özel açıklamalarda bulundu.