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    ve ur 'dan Dergisi’ne samimi açıklamalar

    'nin heyecanla izlenen dizisi , kalplere dokunan hikayesiyle ekranlarda hipnoz etkisi yaratıyor. Dizinin yıldızları ile , 'Böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor. Yolculuğumuz yorucu ama çok güzel' dedi.

    Güzel bir yolculuktayız

    Atv'nin heyecanla izlenen dizisi Maraşlı, kalplere dokunan hikayesiyle ekranlarda hipnoz etkisi yaratıyor. Dizinin yıldızları Alina Boz ile Burak Deniz, 'Böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor. Yolculuğumuz yorucu ama çok güzel' dedi.

    ÇOK ÖZEL POZLAR


    Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın baş kahramanları Alina Boz ve Burak Deniz, Şamdan Plus dergisi için objektif karşısına geçti. Son yılların en yetenekli genç yıldızları Alina Boz ve Burak Deniz verdikleri pozlarla büyük beğeni toplarken çok özel açıklamalarda bulundu.

        'HEYECAN VERİCİ'


        Alina Boz, "Yorucu ama bir taraftan da güzel bir yoğunluğun içindeyiz. Her şeyin çok yeni ve heyecan verici olduğu bir dönemdeyiz. Böylesine iyi bir ekiple çalışmak ve böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor" dedi.

        'HER ŞEY GÜZEL'


            Dizide 'Maraşlı' karakterine hayat veren Burak Deniz ise şunları söyledi: "Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu. Gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum."

            AŞK YENİ BİR KİTABI OKUMAK GİBİ


            Aşkla             ilgili de konuşan Alina Boz, şunları söyledi: "Aşkı illa bir şeye benzetmemi istiyorsanız, hiç tanımadığınız bir yazarın kitabını ilk defa okumak gibidir. Her sayfası size farklı duygular hissettirir."

                Güzel oyuncu, "İlk görüşte aşktan çok beğeni ve merak unsuru vardır" diyerek de hoşlandığı insanı tanımada ısrarcı olacağını söyledi.

                SONUNDA ACI OLUYOR
                Burak Deniz'in aşkla ilgili düşünceleri ise şöyle: "Bu özel ve iç kıpırdatan duygunun bir gün sona erdiğine inanıyorum. Aşkı yaşama hali paraşütten atlamak gibi. Atlarken keyif alıyorsun ancak sonunda acı duyuyorsun."
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                Haberler Saklambaç Maraşlı Burak Deniz ve Mahur Alina Boz'dan Şamdan Plus Dergisi’ne samimi açıklamalar