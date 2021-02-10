MARAŞLI FIRTINASI

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", önceki akşamki bölümüyle ekrana damga vurdu. Hapse girmemek için kartlarını çok iyi oynayan Savaş, Mahur'un ifadesini geri çekmesini sağladı. Heyecanın doruğa tırmandığı bölümde, Savaş ve Aziz Türel, Mahur'u kullanarak Maraşlı'ya pusu kurdu.