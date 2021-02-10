Bu sene akustik cover çalışmalarına hız veren Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı. Şarkının çekimleri 50 kişilik bir ekiple Beyoğlu Sahne Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
14 ŞUBAT HEDİYESİ
Ahmet Selçuk İlkan'dan, Sevgililer Günü'ne özel hediye. Sevilen şairin, yeni şiir kitabı 'Son Sözü Aşk Söyler' İlkan'ın şimdiye kadar yazdığı aşk dolu mısraları buluşturuyor.
YETENEKLİ DEMİR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, önceki gün Instagram'da yaptığı klarnet şovuyla büyük ilgi gördü. Ünalmış'ın müzikteki yeteneği, "Marifetli Demir" dedirtti.