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    , ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı

    Bu sene akustik cover çalışmalarına hız veren , ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı. Şarkının çekimleri 50 kişilik bir ekiple ’nda gerçekleşti. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Şubat tarihli SAKLAMBAÇ haberleri.

    Tam gaz devam

    Bu sene akustik cover çalışmalarına hız veren Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı. Şarkının çekimleri 50 kişilik bir ekiple Beyoğlu Sahne Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

    14 ŞUBAT HEDİYESİ
    Ahmet Selçuk İlkan'dan, Sevgililer Günü'ne özel hediye. Sevilen şairin, yeni şiir kitabı 'Son Sözü Aşk Söyler' İlkan'ın şimdiye kadar yazdığı aşk dolu mısraları buluşturuyor.

    YETENEKLİ DEMİR
    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, önceki gün Instagram'da yaptığı klarnet şovuyla büyük ilgi gördü. Ünalmış'ın müzikteki yeteneği, "Marifetli Demir" dedirtti.

        MARAŞLI FIRTINASI
        Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", önceki akşamki bölümüyle ekrana damga vurdu. Hapse girmemek için kartlarını çok iyi oynayan Savaş, Mahur'un ifadesini geri çekmesini sağladı. Heyecanın doruğa tırmandığı bölümde, Savaş ve Aziz Türel, Mahur'u kullanarak Maraşlı'ya pusu kurdu.

        BEKLENEN ROMANTİZM
        Evliliklerindeki         krizi geride bırakarak hayranlarını sevindiren Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'dan beklenen pozlar geldi. Yaşadıkları gerginlik döneminde hep ayrı ayrı pozlar veren ünlü çift, önceki gün Instagram'da böyle romantik paylaşım yaptı.

        İTALYA'DA HAYAT GÜZEL
        Spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ilk paylaşımını dün yaptı. İtalyan spikerin paylaşımı, haklarındaki "Kurmaca aşk" haberlerine cevap olarak nitelendirildi.
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        Haberler Saklambaç Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını YouTube kanalından yayınladı