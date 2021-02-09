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    - birleşiyor: Chronograf saatler 42 bin liraya satışa çıktı

    Lüks otomobil markaları ve ünlü saat üreticilerinin işbirliklerinden ortaya özel tasarımlar çıkıyor. Son örnek - birlikteliğinden geldi. Chronograf saatler 42 bin liraya satışa çıktı.

    Porsche- Tag Heuer

    Otomobil ile saat endüstrileri arasında yıllardır yakın ilişkiler var. Son olarak Porsche ve İsviçreli lüks saat üreticisi Tag Heuer, stratejik bir marka işbirliği altında güçlerini birleştirdi. Ürün geliştirmenin yanı sıra otomobil yarışlarında da birlikte yer alacak iki premium markanın ortak ilk ürünü ise TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph oldu.

    Saatin fiyatı 5 bin 850-6 bin 50 dolar (41 bin 365 ile 42 bin 779 lira) arasında değişiyor. Porsche'nin hafızalarda yer eden yazısı saatin çerçevesinde görülüyor. Kırmızı, siyah ve gri Porsche renkleri saatin her tarafına dahil edilmiş.

    Kadranda, bu saat için yaratılan asfalt efekti yola olan tutkuyu ifade ediyor, rakamlar ise Porsche spor otomobillerinin göstergesine gönderme yapıyor. Saat, Porsche'nin iç mekanını da yansıtan, lüks deriden imal edilen bir kayış veya geçmeli bir bilezikle birlikte sunuluyor.

        FERRARI-HUBLOT:
        Ferrari ve İsviçreli saat markası Hublot, ortaklıklarını Ocak 2012'de duyurdu. Hublot'un Ferrari saatleri 184 bin 558-1.5 milyon lira arasında.

        TECHFRAME FERRARI TOURBILLON CHRONOGRAPH
        Fiyatı: 1.5 milyon lira
        18 ayar beyaz altın
        Altın kasa seçeneğinden 70 adet üretildi

        BENTLEY CENTENARY LIMITED EDITION
        Fiyatı: 211.761 TL
        Kahverengi dana derisi kayış
        1929 tarihli efsanevi 'Blower' Bentley'in ahşap ön panelinden esinlenen kahverengi karaağaç kadran
        18 ayar kırmızı altın
            Haberler Saklambaç Porsche- Tag Heuer birleşiyor: Carrera Porsche Chronograf saatler 42 bin liraya satışa çıktı