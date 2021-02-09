Kadranda, bu saat için yaratılan asfalt efekti yola olan tutkuyu ifade ediyor, rakamlar ise Porsche spor otomobillerinin göstergesine gönderme yapıyor. Saat, Porsche'nin iç mekanını da yansıtan, lüks deriden imal edilen bir kayış veya geçmeli bir bilezikle birlikte sunuluyor.