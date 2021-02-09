Otomobil ile saat endüstrileri arasında yıllardır yakın ilişkiler var. Son olarak Porsche ve İsviçreli lüks saat üreticisi Tag Heuer, stratejik bir marka işbirliği altında güçlerini birleştirdi. Ürün geliştirmenin yanı sıra otomobil yarışlarında da birlikte yer alacak iki premium markanın ortak ilk ürünü ise TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph oldu.
Saatin fiyatı 5 bin 850-6 bin 50 dolar (41 bin 365 ile 42 bin 779 lira) arasında değişiyor. Porsche'nin hafızalarda yer eden yazısı saatin çerçevesinde görülüyor. Kırmızı, siyah ve gri Porsche renkleri saatin her tarafına dahil edilmiş.
Kadranda, bu saat için yaratılan asfalt efekti yola olan tutkuyu ifade ediyor, rakamlar ise Porsche spor otomobillerinin göstergesine gönderme yapıyor. Saat, Porsche'nin iç mekanını da yansıtan, lüks deriden imal edilen bir kayış veya geçmeli bir bilezikle birlikte sunuluyor.