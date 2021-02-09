"Bu şahıs aslında Hazar Ergüçlü'yü rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri. Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış."