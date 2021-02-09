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    olayı gerdi: ve ’un psikolojileri bozuldu

    Uzun süredir tehditler alan ve ’un psikolojileri bozuldu. Özellikle nazik ve kibar halleriyle bilinen ünlü oyuncunun son dönemde aşırı agresifleştiği iddiaları, olay yarattı.

    Kıvanç Gergintuğ!

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in başı, uzun süredir kendilerini tehdit eden Sinan Altıntaş isimli şahıstan yana dertte… Ünlü çift, son olarak Dizer'e "Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın" şeklindeki mesajlar attığı iddiasıyla şahıstan şikayetçi olup hapis kararı istedi.

    İkili ölümle tehdit iddiası sonrası korunma da talep etti. Altıntaş'ın tehditleri nedeniyle İstanbul ve Bodrum'da daha izole yerlerde yaşamaya başlayan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un psikolojileri de iyice bozuldu.

    Hatta iddialara göre yakışıklı oyuncu, bu çirkin olayların ardından agresifleşti.

        HAYRANLARI ŞAŞTI KALDI
        Her zaman hayranlarıyla bir araya gelip sohbet etmekten çekinmeyen ünlü oyuncu, yeni dizisi için gittiği Urla'daki sette geniş önlemler aldırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Netflix yetkilileri de 'güvenlik önlemini abartınca', Kıvanç hayranları zor anlar yaşadı.

        Instagram'daki 'zamazingo' isimli profile gelen mesajlardaki iddialara göre önceki gün Tatlıtuğ'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının ellerinden telefonları alınıp fotoğraf galerilerine bakıldı. Bu olay sonrası hem Netflix'in set ekibi hem de Kıvanç büyük tepki çekti.

        BAŞROLDE HAZAR!
        Tatlıtuğ, kendilerini sürekli tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye gittiği Sinan Altıntaş için şöyle demişti:

            "Bu şahıs aslında Hazar Ergüçlü'yü rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri. Bu kişi, o oyuncunun yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış."
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            Haberler Saklambaç Sinan Altıntaş olayı gerdi: Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un psikolojileri bozuldu