Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in başı, uzun süredir kendilerini tehdit eden Sinan Altıntaş isimli şahıstan yana dertte… Ünlü çift, son olarak Dizer'e "Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın" şeklindeki mesajlar attığı iddiasıyla şahıstan şikayetçi olup hapis kararı istedi.
İkili ölümle tehdit iddiası sonrası korunma da talep etti. Altıntaş'ın tehditleri nedeniyle İstanbul ve Bodrum'da daha izole yerlerde yaşamaya başlayan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un psikolojileri de iyice bozuldu.
Hatta iddialara göre yakışıklı oyuncu, bu çirkin olayların ardından agresifleşti.