Kısa bir süre önce eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğullarıyla Uludağ'da tatil yapan Emina Jahovic, Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı. "Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum" diyen Sırp şarkıcı, ekledi:
"Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum. Test aşamasından itibaren, evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler."
KİLO İSYANI!
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek'te yürüyüş yaptı. Tanyolaç, oğlunun sağlık sorunları yaşadığı haberlerine isyan etti: "Bu haberler asılsızdır. Oğlum büyüme çağında. Kilo alması ve kilosu normal!" Doğan SAVAŞ