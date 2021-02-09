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    Türk sağlık sistemini yere göğe sığdıramadı

    kısa bir süre önce eski eşi 'dan olan oğullarıyla Uludağ'da tatil yapan c, Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Sırp şarkıcı, Türk sağlık sistemini yere göğe sığdıramadı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Şubat tarihli SAKLAMBAÇ haberleri.

    Türkiye'ye Sırp övgüsü

    Kısa bir süre önce eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğullarıyla Uludağ'da tatil yapan Emina Jahovic, Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı. "Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum" diyen Sırp şarkıcı, ekledi:

    "Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum. Test aşamasından itibaren, evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler."

    KİLO İSYANI!
    Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek'te yürüyüş yaptı. Tanyolaç, oğlunun sağlık sorunları yaşadığı haberlerine isyan etti: "Bu haberler asılsızdır. Oğlum büyüme çağında. Kilo alması ve kilosu normal!" Doğan SAVAŞ

        CANSU'NUN ARTİSTİ
        Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Cansu Tosun, oğlu Marsel'le bu kareyi paylaştı. Tosun, fotoğrafa "Benim artistim" notu düştü.

        HERO KADİR
        Neslihan Atagül, sağlık sorunlarındaki en büyük destekçisi olan eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlar verdi. Güzel oyuncu, "Hero K." notuyla eşini kahramanı ilan etti.

        ANASININ KUZUSU
        Güzel oyuncu Aslı Tandoğan'ın kızıyla yaptığı paylaşım, kalpleri ısıttı. Tandoğan, bu fotoğrafına da "Kuzum canım" diye yazdı.

            OTUR SIFIR!
            Oyuncu Hakan Meriçliler,             sokağa çıkma yasağının olduğu önceki gün Beşiktaş'taki bir mekanda kız arkadaşı ile otururken görüntülendi. Ünlü oyuncunun elinde kahvesiyle oturduğu yerin hemen arkasında "Covid-19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı! Meriçliler, gazetecilere "Beni burada maskesiz çektiğiniz için, sizinle burada konuşmayacağım" dedi. Doğan SAVAŞ
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            Haberler Saklambaç Emina Jahovic Türk sağlık sistemini yere göğe sığdıramadı