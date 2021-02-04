



BİZ DE ÇOCUK İSTİYORUZ

Barış Arduç, önceki akşam Levent'teydi. Gupse Özay'la 2020 yazında evlenen yakışıklı oyuncu, "Herkesin çocuk sevdası vardır; biz de istiyoruz ama her şeyin bir zamanı var" dedi.