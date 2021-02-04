'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Hande Soral, Şamdan Plus Dergisi'ne konuştu. "Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" diyen başarılı oyuncu, ekledi:
"Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum."
BEBEĞE GERİ SAYIM
Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, ev halini sosyal medyadan paylaştı. 8 aylık hamile olan popçu, gönderisine "Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.
BİZ DE ÇOCUK İSTİYORUZ
Barış Arduç, önceki akşam Levent'teydi. Gupse Özay'la 2020 yazında evlenen yakışıklı oyuncu, "Herkesin çocuk sevdası vardır; biz de istiyoruz ama her şeyin bir zamanı var" dedi.