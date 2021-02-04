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    dizisinin güzel yıldızı : Hayatımı plansız yaşarım

    ’nin sevilen dizisi ’ya yeni katılan , ne konuştu. İşte haberin detayları ve 4 Şubat tarihli 'nin Saklambaç ekinden derlediğimiz magazin haberleri...

    Hayatımı plansız yaşarım

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Hande Soral, Şamdan Plus Dergisi'ne konuştu. "Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" diyen başarılı oyuncu, ekledi:

    "Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum."



    BEBEĞE GERİ SAYIM
    Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, ev halini sosyal medyadan paylaştı. 8 aylık hamile olan popçu, gönderisine "Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.



    BİZ DE ÇOCUK İSTİYORUZ
    Barış Arduç, önceki akşam Levent'teydi. Gupse Özay'la 2020 yazında evlenen yakışıklı oyuncu, "Herkesin çocuk sevdası vardır; biz de istiyoruz ama her şeyin bir zamanı var" dedi.



        DAVAYLA İLGİLİ YORUMSUZ
        Kendisini darp ettiğini iddia ettiği eski aşkı Ozan Güven'le geçtiğimiz günlerde mahkemede karşı karşıya gelen Deniz Bulutsuz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yalnız başına yürüyen Bulutsuz, tek kelime etmedi.



        SINIR ÖTESİ BAŞARI
        Aleyna Tilki'den sonra Edis de göğsümüzü kabarttı. Ünlü popçu, Warner Music Group'un CEO'su Stu Bergen ve şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Alfonso Perez-Soto ile İngilizce albüm için anlaşma imzaladı.



        SON MODA ESPRİ
        Yaptığı taklitlerle herkesi kahkahaya boğan Sefa Doğanay, yine güldürdü. Genç komedyen, kreasyonlarıyla sürekli alay konusu olan Balenciaga'nın Instagram'daki bir paylaşımını taklit etti.

        Sefa Doğanay, sarışın mankenle verdiği aynı poza "Balenciaga'dan 'Ninemin duasını aldık, yola çıkıyoruz' kreasyonu" diye yazarak yine herkesi neşelendirdi.



            TEZG'AH'
            Meryem Uzerli, gençken yarışmaya katıldı. Amacı annesine mutfak almaktı. Ancak olmadı. Yıllar sonra sosyal medyadan o anısını anlattı. Ağlattı..


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            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel yıldızı Hande Soral: Hayatımı plansız yaşarım