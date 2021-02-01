



Çevresinde "Gülen Adam" olarak tanınan 41 yaşındaki Ali Tutar, sürekli güldüğünü hatta bu sebeple başına bir sürü olay geldiğini söyledi. Yarışmaya Adana'dan katılan Ali Bey, evli, iki çocuk babası ve oto lastik bayii sahibi. Sempatik yarışmacı, sosyal medyada da çok konuşuldu.