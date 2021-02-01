ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Gülen Ali" lakaplı oto lastikçisi Ali Tutar, damga vurdu.
Günde 6 saat gülen Tutar, hareketleriyle İmirzalıoğlu'nu da güldürdü. İlk soruda joker hakkını kullanan Ali Tutar'ın sürekli gülmesi ekran başındakileri de şaşırttı. Yarışmadan erken ayrılan Tutar, elenirken de "Sağlık olsun" diyerek gülmeye başlayınca İmirzalıoğlu'nu da gülümsetti.
Çevresinde "Gülen Adam" olarak tanınan 41 yaşındaki Ali Tutar, sürekli güldüğünü hatta bu sebeple başına bir sürü olay geldiğini söyledi. Yarışmaya Adana'dan katılan Ali Bey, evli, iki çocuk babası ve oto lastik bayii sahibi. Sempatik yarışmacı, sosyal medyada da çok konuşuldu.