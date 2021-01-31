Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Bakın 60 yaşına kadar kaç kez yalan söyleniyormuş...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü. Fakat bir soru vardı ki cevabını gören herkes şoke oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de gecey damga vuran "Ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunun cevabı...