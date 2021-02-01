İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 5 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun, boşanma kararı almıştı. Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği ortaya çıkmıştı.
Güzel manken, eşiyle evlerini de ayırarak ailesinin Sapanca'daki evine yerleşirken Mehmet Tuş, boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. İş insanı şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Tuş, "Evlendikten 3 ay sonra öğrendiğim bazı konulardan dolayı zaten ayrılma kararı almıştım. Hamileliğini öğrendikten sonra bir şans daha verdim. Şimdi boşanmayı seçiyorum. Elif Ece Uzun ile hiçbir bağım kalmamıştır." ifadelerini kullandı. Tuş'un ne kastettiği ise merak konusu oldu.
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Elif Ece Uzun, dün sosyal medyadan eşine cevap verdi. Güzel model, daha sonra jet hızıyla paylaşımlarını sildi.