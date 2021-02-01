



Güzel manken, eşiyle evlerini de ayırarak ailesinin Sapanca'daki evine yerleşirken Mehmet Tuş, boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. İş insanı şaşırtan açıklamalarda bulundu.



Tuş, "Evlendikten 3 ay sonra öğrendiğim bazı konulardan dolayı zaten ayrılma kararı almıştım. Hamileliğini öğrendikten sonra bir şans daha verdim. Şimdi boşanmayı seçiyorum. Elif Ece Uzun ile hiçbir bağım kalmamıştır." ifadelerini kullandı. Tuş'un ne kastettiği ise merak konusu oldu.