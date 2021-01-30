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    ile eski sevgilisi ve kızının babası , tüm davaları geri çekti

    Birbirleri hakkında birçok kere mahkemeye başvuran ile eski sevgilisi ve kızının babası , tüm davaları geri çekti. Kızının ricasıyla Efe Önbilgin'le barışan Deniz Akkaya, kararı şöyle açıkladı: "'nin eğitiminin en büyük önceliğimiz olacağımıza birbirimize söz verdik. Aşklar biter, evlatlar bize müthiş armağan olarak kalırlar."

    Deniz duruldu

    Birbirleri hakkında birçok kere mahkemeye başvuran Deniz Akkaya ile eski sevgilisi ve kızının babası Efe Önbilgin, tüm davaları geri çekti.

    Gerekçe ise kızları Ayşe'nin "Artık barışın" ricası…

    SULH İLANI


        Yıllar önce yaşadıkları aşklarından Ayşe adında 10 yaşında kızları olan Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin, 'sulh' ilan etti.

        Eski sevgililer, birbirleri hakkında nafakadan istismara kadar birçok nedenden ötürü defalarca dava açtı.

        AŞKIN HEDİYESİ


            Kızının ricasıyla Efe Önbilgin'le barışan Deniz Akkaya, kararı şöyle açıkladı:

            "Ayşe'nin eğitiminin en büyük önceliğimiz olacağımıza birbirimize söz verdik. Aşklar biter, evlatlar bize müthiş armağan olarak kalırlar."
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            Haberler Saklambaç Deniz Akkaya ile eski sevgilisi ve kızının babası Efe Önbilgin, tüm davaları geri çekti