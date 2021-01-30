Birbirleri hakkında birçok kere mahkemeye başvuran Deniz Akkaya ile eski sevgilisi ve kızının babası Efe Önbilgin, tüm davaları geri çekti.
Gerekçe ise kızları Ayşe'nin "Artık barışın" ricası…
SULH İLANI
Birbirleri hakkında birçok kere mahkemeye başvuran Deniz Akkaya ile eski sevgilisi ve kızının babası Efe Önbilgin, tüm davaları geri çekti.
Gerekçe ise kızları Ayşe'nin "Artık barışın" ricası…
SULH İLANI
Yıllar önce yaşadıkları aşklarından Ayşe adında 10 yaşında kızları olan Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin, 'sulh' ilan etti.
Eski sevgililer, birbirleri hakkında nafakadan istismara kadar birçok nedenden ötürü defalarca dava açtı.
AŞKIN HEDİYESİ
Kızının ricasıyla Efe Önbilgin'le barışan Deniz Akkaya, kararı şöyle açıkladı:
"Ayşe'nin eğitiminin en büyük önceliğimiz olacağımıza birbirimize söz verdik. Aşklar biter, evlatlar bize müthiş armağan olarak kalırlar."