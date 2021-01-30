Demet Akalın Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyal medyada sürekli otellerin açık olmasını eleştiren popçu, Uludağ'a gideceğini ve eksiklerini tamamladığını söyledi.
İŞKOLİK NİLPERİ
Şu anda üç ayrı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, "Enerjimin yetmediği yerler oluyor ama işimi seviyorum" dedi. Aydın HAMZA.
'UYUMUMUZ ÇOK GÜZEL'
Maraşlı dizisiyle beğeni toplayan Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. 5 TL'ye sosisli sandviç alan Deniz, Alina Boz ile uyumunun iyi olduğunu dile getirip ekledi: "Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey güzel oluyor." Aydın Hamza