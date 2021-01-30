Demet Akalın Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı

'UYUMUMUZ ÇOK GÜZEL'

Maraşlı dizisiyle beğeni toplayan Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. 5 TL'ye sosisli sandviç alan Deniz, Alina Boz ile uyumunun iyi olduğunu dile getirip ekledi: "Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey güzel oluyor." Aydın Hamza