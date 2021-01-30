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    ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı

    , eski eşi ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı. Sosyal medyada sürekli otellerin açık olmasını eleştiren popçu, ’a gideceğini ve eksiklerini tamamladığını söyledi. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Saklambaç haberleri.

    Demet Akalın Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı

    Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark'taydı. Sosyal medyada sürekli otellerin açık olmasını eleştiren popçu, Uludağ'a gideceğini ve eksiklerini tamamladığını söyledi.

    İŞKOLİK NİLPERİ
    Şu anda üç ayrı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, "Enerjimin yetmediği yerler oluyor ama işimi seviyorum" dedi. Aydın HAMZA.

    'UYUMUMUZ ÇOK GÜZEL'
    Maraşlı dizisiyle beğeni toplayan Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. 5 TL'ye sosisli sandviç alan Deniz, Alina Boz ile uyumunun iyi olduğunu dile getirip ekledi: "Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey güzel oluyor." Aydın Hamza

        EVDE HUZUR VAR!
        Kızına yaklaşık 4 aylık hamile olan Cemre Kemer, önceki gün evinde böyle poz verdi. Kemer'in Boğaz'a nazır dairesindeki pozuna "Evde huzur var" mesajları yağdı.

        REKLAM ZENGİNİ
        Betül Demir, 'Wish Car Rental' adlı markayla reklam anlaşması imzaladı. Popçunun, reklam karşılığında bir Audi cip ile 500 bin TL aldığı konuşuluyor.

        SON 8 POZU
        Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, kızları Eliz'i kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu, "Doğuma son 8" diyerek bu kareyi paylaştı.

            EN TATLI YÜK
            Sempatik oyuncu Ümit Erdim, önceki gün kızı Ses'le paylaştığı bu karesine şöyle yazdı: "Şimdi seni, sonra da bütün yüklerini taşırım inşallah güzel kızım."

            KÜBA DEĞİL AYVALIK
            Derya Şensoy, geçtiğimiz yaz Ayvalık'ta çektirdiği bu rengarenk karesine "Ayvalık'ın Küba esintileri" diye not düştü.

            KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARDI
            Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'teki kaş tasarımcısının yolunu tuttu. Hiç konuşmadan aracına doğru hızla yürüyen Tüzünataç'ın ayağında unuttuğu galoşları da gözden kaçmadı. Aydın HAMZA

                EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ
                İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 5 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Elif Ece Uzun'un boşanacağı iddia edildi. Ünlü model, eşiyle fotoğraflarını sosyal medyadan silip Tuş'u takipten çıktı. Yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği iddia edilen Elif Ece Uzun, şimdilerde çocuklarıyla birlikte ailesinin Sapanca'daki evine yerleşti.

                BAŞTAN AŞAĞI SİYAH ZEHRA
                Önceki gün Bebek'te görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, gazetecilere "Kolay gelsin" deyip yürüyüşüne devam etti. Genç kız, baştan aşağıya simsiyahtı.

                PELİN'E TAM NOT
                Pelin Karahan, önceki gün bu paylaşımıyla büyüledi. Karahan'ın kendi yaptığı makyajına takipçilerinden tam not geldi.

                    BİRCE'DEN YENİ İMAJ OYUNCU
                    Birce Akalay önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan ünlü oyuncunun kıvırcık yaptırdığı yeni saçları dikkat çekti.

                    ELLER YUKARI
                    Doğa Rutkay, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Rutkay, her zamanki gibi neşeli ve mütevazı haller sergiledi.

                    GİGİ'YE NAZAR KAÇ YAZAR
                    Ünlü model Gigi Hadid'in nazar boncuğu tutkusu sürüyor. Dört ay önce Khai adını verdiği kızına kavuşan Filistin asıllı ABD'li model, bebeğinin odasına dev bir nazar boncuğu astı.

                        KEYİFLER ZİRVEDE
                        Cemiyet hayatının ünlü isimleri, yarıyıl tatilinde Palandöken'in yolunu tuttu. Çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkaran isimler arasında Aslı Şen ve Sitare Kalyoncuoğlu da vardı.

                        MANZARALI SELAM
                        Pandemi başından beri Marmaris'te olan Yalın, önceki sabah deniz kıyısından bu kareyi paylaştı. Popçunun 'Selam' yazdığı karesi, takipçilerinin gününü renklendirdi.

                        SPOR HATIRASI
                        Larissa Gacemer, önceki gün spor eğitmeni eşi Burak Gacemer'le antrenman öncesinde selfie yaptı. Ünlü çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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                        Haberler Saklambaç Demet Akalın Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstinyePark’taydı