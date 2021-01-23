Güzel oyuncu Demet Özdemir önceki akşam, Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilen dizi çekiminden çıkarken görüntülendi. Yorgun olmasına rağmen objektiflere gülümsemeyi ihmal etmeyen Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisi hakkında konuştu.
Oyuncu, "İki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi eski bir ilişkimiz yok. Her şey güzel gidiyor" dedi. (DOĞAN SAVAŞ)
HASAN İÇİN ALIŞVERİŞ
Soner Sarıkabadayı, eşi Camelo Lopez ve oğlu Hasan Matias ile İstinyePark'taydı. Çift, minik oğulları için bebek giyim mağazalarını gezdi. Kolombiyalı yenge fit haliyle dikkat çekti.
ÇİÇEK GİBİ
Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'ta gezintideydi. Elinde çiçeklerle objektiflere gülümseyen Bakan'ı görenler, "Çiçek gibi güzellik" yorumu yaptı.