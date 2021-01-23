



AYDA 450 YUMURTA YEDİ

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, bambaşka bir görünüme kavuştu. Genç şarkıcı, 'Tabu' adını verdiği şarkısının klibi için form tuttu. 1 ay boyunca üç öğünde, 5 yumurta yiyen ve günde 1 saat spor yapan şarkıcı, 10 kilo verdi.