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    Yüzü gülüyor! 'den Oğuzhan Koç itirafı: Her şey güzel gidiyor

    , Oğuzhan Koç ilişkisi hakkında konuştu. "İki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi eski bir ilişkimiz yok" diyen Özdemir, her şeyin güzel gittiğini ifade etti. İşte haberin detayları ve 23 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç ekinden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim



    Güzel oyuncu Demet Özdemir önceki akşam, Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilen dizi çekiminden çıkarken görüntülendi. Yorgun olmasına rağmen objektiflere gülümsemeyi ihmal etmeyen Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisi hakkında konuştu.

    Oyuncu, "İki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi eski bir ilişkimiz yok. Her şey güzel gidiyor" dedi. (DOĞAN SAVAŞ)



    HASAN İÇİN ALIŞVERİŞ
    Soner Sarıkabadayı, eşi Camelo Lopez ve oğlu Hasan Matias ile İstinyePark'taydı. Çift, minik oğulları için bebek giyim mağazalarını gezdi. Kolombiyalı yenge fit haliyle dikkat çekti.



    ÇİÇEK GİBİ
    Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'ta gezintideydi. Elinde çiçeklerle objektiflere gülümseyen Bakan'ı görenler, "Çiçek gibi güzellik" yorumu yaptı.



        FOTO ŞİKAYET
        Şarkıcı Hande Subaşı, işadamı sevgilisi Alican Ulusoy'la bu pozunu paylaştı. Subaşı, "Bırakın tatil fotoğrafını, havaalanı pozu bile tbt'lerin tbt'si oldu" diyerek güldürdü.



        GÖZLER KONUŞTU
        Genç oyuncu Miray Daner, önceki gün paylaştığı bu pozla sosyal medyada beğeni topladı. Daner'in pozuna, "Sen sus, gözlerin konuşsun" iltifatları yapıldı.



        AYDA 450 YUMURTA YEDİ
        Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, bambaşka bir görünüme kavuştu. Genç şarkıcı, 'Tabu' adını verdiği şarkısının klibi için form tuttu. 1 ay boyunca üç öğünde, 5 yumurta yiyen ve günde 1 saat spor yapan şarkıcı, 10 kilo verdi.



            DOĞUMA 15 GÜN
            Buse Varol Tektaş, önceki gün bu kareyi paylaşıp "Doğuma 15 gün kaldı" yazdı. Güzel oyuncu, kızı Eliz'e kavuşmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.



            HEM İŞ HEM TATİL
            Pandemi sürecini Bodrum'da izole bir şekilde geçiren Safiye Soyman, bir taşla iki kuş vurdu. Soyman, 'Kanıma Dokundu' şarkısının klibini Bodrum Azka Otel'de çekti.



            ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
            Usta oyuncu Perihan Savaş, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Kısa süreli geldiği AVM'de mağazaları gezen Savaş, hızla evine geri döndü.



                BU TARZ ERCİYES
                Erciyes'te karın tadını çıkaran Buse İskenderoğlu, zirvede bile stilinden ödün vermedi. Das 3917 Otel'e giden Güzel oyuncu ve sunucunun tarzı, büyük beğeni topladı.



                SPEEDY GONZALES
                Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Akalay, hızla yürüdüğü için gazetecilerin sorularına "Terim soğumasın" demekle yetindi.



                4 MİLYON NEŞESİ
                Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 4 milyon takipçili Instagram hesabından önceki gün dört bininci paylaşımını yaptı. Sabah gözünü açan Esmersoy, bu kez de spora giderken bu fotoğrafıyla Instagram'ı renklendirdi.



                    BURCU YİNE TARZ
                    Önceki gün Zorlu AVM'de objektife takılan Burcu Şendir, hafta sonu tatili için alışveriş yaptı. Her zaman şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Şendir, parlak taytı ve stiliyle yine dikkat çekti.



                    TENCERE TAVA MORALİ
                    Başarılı oyuncu Merve Dizdar, önceki gün eşi Gülhan Altundaşar'la Akmerkez'deydi. Dizdar, "Boş günlerimizde tencere almak en sevdiğimiz şey" esprisi yaptı. (Aydın HAMZA)



                    YENGENİN YENİ BEBEĞİ
                    Beşiktaşlı eski futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, önceki gün bu kareyi paylaştı. Sırp popçu, yeni sahiplendiği köpeğiyle verdiği pozuna Beşiktaş tarafından Türkçe yorumlar yağdı.
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                    Haberler Saklambaç Yüzü gülüyor! Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç itirafı: Her şey güzel gidiyor