



İHANETE GÖZ YUMDU

İkili hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Instagram'daki 'magagenius' hesabının iddiasına göre Deniz, evlenmeden önce Feyza Aktan'a şartlarını sunmuş. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan tanıştığı Aktan'a "Tek eşli bir hayat süremem. Çocuk istiyorum. Senden çocuk yapar ayrılırım; şartım bu" dedi. Bu teklifi kabul eden Aktan, Deniz'in başkalarıyla ilişkilerine göz yumdu. Ancak çok istediği Zekeriyaköy'deki evi Deniz'den alamayınca dayak iddialarını gündeme getirdi.