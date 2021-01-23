Boşandıktan sonra düşman olan Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. Kendisinden 20 yaş küçük Aktan'la 2018'de nikah masasına oturup, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Deniz'in, Kuzey adında bir oğlu var. Ancak arada çocukları olmasına rağmen kanlı bıçaklı olan ikili, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
ŞAŞIRTAN TEHDİTLER
Psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, eski eşi Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aktan, Deniz'in kendisini yüzünde sigara söndürmekle tehdit ettiğini de öne sürdü.
Özcan Deniz ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu söyledi: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim."