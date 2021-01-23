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    Bu iddia çok konuşulur! , tan'a şart koştu: Senden çocuk yapar ayrılırım

    tan ve ’in olaylı biten ilişkisinde yeni iddialar ortaya atıldı. Konuşulanlara göre Deniz, evlenmeden önce “Senden çocuk yapar ayrılırım” şartı sundu. İhanetlere göz yumduğu iddia edilen 'ın ise 'deki villayı alamayınca kılıcını çektiği öne sürüldü.

    Senden çocuk yapar ayrılırım

    Boşandıktan sonra düşman olan Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. Kendisinden 20 yaş küçük Aktan'la 2018'de nikah masasına oturup, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Deniz'in, Kuzey adında bir oğlu var. Ancak arada çocukları olmasına rağmen kanlı bıçaklı olan ikili, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.



    ŞAŞIRTAN TEHDİTLER
    Psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, eski eşi Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aktan, Deniz'in kendisini yüzünde sigara söndürmekle tehdit ettiğini de öne sürdü.



    Özcan Deniz ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu söyledi: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim."



        İHANETE GÖZ YUMDU
        İkili hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Instagram'daki 'magagenius' hesabının iddiasına göre Deniz, evlenmeden önce Feyza Aktan'a şartlarını sunmuş. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan tanıştığı Aktan'a "Tek eşli bir hayat süremem. Çocuk istiyorum. Senden çocuk yapar ayrılırım; şartım bu" dedi. Bu teklifi kabul eden Aktan, Deniz'in başkalarıyla ilişkilerine göz yumdu. Ancak çok istediği Zekeriyaköy'deki evi Deniz'den alamayınca dayak iddialarını gündeme getirdi.



        Feyza Aktan, eski eşinin ağabeyi Ercan Deniz'in de çocuğun velayetini babaya vermesi konusunda kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Karara itiraz eden Deniz ile ağabeyi ise kendilerinin tehdit ve saldırıya uğradıklarını söyledi. Ancak mahkeme Deniz'in itirazını reddetti.

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