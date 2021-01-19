

Özge Ulusoy'un kendisinden uzun olmasıyla ilgili yapılan esprilere çok bozulan 'miniboy' Hacı Sabancı "Boyum 1 metre 77 santim ve topuklu ayakkabı giymediğim için öyle oluyor" açıklamaları yapıyordu. Güzel modelin şimdiki aşkının boylu poslu olması ise "Tallboy Faruk, miniboy Hacı" esprisi yaptırdı.