Güzel model Özge Ulusoy'un önceki gün Instagram'da yaptığı bir paylaşım akıllara eski aşkı Hacı Sabancı'yı getirdi.
1.80 boyundaki Ulusoy'a bir takipçisi "İddiaya girerim hiçbir sevgilin senden uzun olmamıştır. Olamaz da" dedi. Özge Ulusoy da bunun üzerine şimdiki aşkı Faruk Çolakoğlu ile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:
"Gitti senin iddia. Sevdiğim benden çoook uzun. Hatta topuk da var benim botlarda."
TOPUK BAHANESİ
Özge Ulusoy'un kendisinden uzun olmasıyla ilgili yapılan esprilere çok bozulan 'miniboy' Hacı Sabancı "Boyum 1 metre 77 santim ve topuklu ayakkabı giymediğim için öyle oluyor" açıklamaları yapıyordu. Güzel modelin şimdiki aşkının boylu poslu olması ise "Tallboy Faruk, miniboy Hacı" esprisi yaptırdı.
ŞEYMA BENZETMESİ
Hayatımıza "Hacı Sabancı'nın sevgilisi olarak" giren Şeyma Subaşı'nın kankası Nazlı Kayı'nın sürekli gündemde olmasına şu yorumlar yapıldı:
"KEŞKE seni başarılı işinde gücünde biri olarak tanısaydık.. Şeyma tayfasından ancak keriz erkekleri avlayanlar çıkıyor."