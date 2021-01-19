Bazı ünlüler beklenen kar yağışını görünce oyunlar oynadı. Kimileri ise aşka gelip romantik anlar yaşadı. Deren Talu'dan Hande Subaşı'na kadar birçok ismin kar romantizmi de objektiflere böyle yansıdı.

BEMBEYAZ MUTLULUK

Sosyetik aşkı Alican Ulusoy ile Kemer Country'de karın keyfini süren Hande Subaşı'nın mutluluğu yüzüne böyle yansıdı.