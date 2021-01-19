Bazı ünlüler beklenen kar yağışını görünce oyunlar oynadı. Kimileri ise aşka gelip romantik anlar yaşadı. Deren Talu'dan Hande Subaşı'na kadar birçok ismin kar romantizmi de objektiflere böyle yansıdı.
BEMBEYAZ MUTLULUK
Sosyetik aşkı Alican Ulusoy ile Kemer Country'de karın keyfini süren Hande Subaşı'nın mutluluğu yüzüne böyle yansıdı.
Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli ile oyuncu aşkı Gökhan Arsoy, önceki gün karla kaplı bahçelerinde böyle sımsıcak anlar yaşadı.
Maraşlı'nın güzel oyuncusu Rojda Demirer ve basketbolcu aşkı Ulaş Kıyak...
Manken Eilf Ece Uzun da eşi Mehmet Tuş ile kar görünce tadını çıkardı.
DEMiR NEŞESi
Azra Akın, önceki gün oğlu Demir'le dışarıya çıkıp kardan adam yaptı. Güzel oyuncu, bu kareye "Yılın ilk karı. Demir, ben ve minik kardan adamımız" yazıp herkesi gülümsetti.
KATALOG GiBi
Güzel oyuncu Bensu Soral'ın kardaki bu pozları, bir moda dergisinden fırlamış gibiydi.
AYDAN ŞENLENDi
Usta oyuncu Aydan Şener, karın keyfini doyasıya çıkardığı minik köpeğiyle böyle neşeli bir selfie çekti.
HAVUÇ BURUN
Annesi Müge Boz'la ilk kez karla tanışan minik Vina, tatlılığı ve soğuktan kızarmış burnuyla herkese neşe saçtı.
Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'nin kendisini karlar altında öperken çektiği bu karesine "Ve aşk" diye yazdı.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, oğulları Efehan'la bahçelerinde kar keyfi yaptı.
Oyuncu çift İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal, karlar altında yanak yanağa işte bu romantik pozu verdi.
Oyuncu Fulya Zenginer ve eşi Kuntay Evren, önceki gün karın yağmasıyla yaşadığı sevinci bir arkadaşlarının objektifine verdikleri bu esprili pozla paylaştı.
AŞKLARI TAM GAZ
Akıncı'nın güzel oyuncusu Deren Talu ile işletmeci aşkı Baran Tınaz da beyaz örtüyle kaplı İstanbul'un tadını çıkaran isimlerdendi.