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    yasak aşkı ile yeniden barıştı!

    , yasak aşkı ile ayrıldıktan sonra “Artık aşk yok kariyer odaklı olacağım” açıklamasını yaptı. Ancak ünlü sunucu ile avukat yeniden barıştı. Önceki gün 'de baş başa görülen ikilinin, tepkilerden korktukları için barışmayı şimdilik gizlediği öğrenildi.

    Doğan Savaş
    Erken döndü!

    Ece Erken'in aşk hayatında sular durulmuyor.

    Bir dönem ekranda ahlak bekçiliği yapan ünlü sunucu, geçen yıl evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşka yelken açmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda ise ikili yollarını ayırdı. Erken, ayrılık sonrası iş hayatına odaklanacağını açıkladı.

    Ünlü sunucu, "Artık aşk hayatımla gündeme gelmek istemiyorum kariyer odaklı olacağım" ifadelerini kullandı.

    Ancak bu açıklamanın tam tersi bir gelişme yaşandı. İkili, buzları eritti ve aşka devam kararı aldı.

    Önceki gün Dolmabahçe'de baş başa görülen ikilinin, tepkilerden korktukları için barışmayı şimdilik gizlediği öğrenildi.
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    Haberler Saklambaç Ece Erken yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeniden barıştı!