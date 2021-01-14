Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Neslihan Atagül Doğulu'nun neden bu kadar hızlı zayıfladığının nedeni ortaya çıktı.
28 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sette aniden rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Neslihan Atagül Doğulu'ya "geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi konuldu.
MERAK EDİLDİ
10 gün boyunca rapor alan ünlü oyuncunun yanında ise kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu var. Bu arada Neslihan Atagül'e yeni konulan ve fazla duyulmamış olan 'geçirgen bağırsak sendromu' isimli rahatsızlık, dün Google'da en çok aranan konulardan biri oldu.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Adı üstünde bağırsaklarda meydana gelen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantı bozulursa, kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler de karışabilirler.
Astım, gıda alerjileri, kronik sinüzit, egzama, migren, mantar hastalıkları, fibromiyalji ve romatoid artrit gibi iltihaplı eklem hastalıkları, sızdıran bağırsaktan kaynaklı oluşup bu hastalığa neden olabilir.
PANİK HADİSESİ
Hadise, geçtiğimiz aylarda yakalandığı Covid-19 ile ilgili ilk kez konuştu: "2 hafta tek başıma kaldım. 4 hafta öksürdüm. Kusmalarım çok oldu. Tat ve koku almadım. İzlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Corona'yı atlattım. Ama anksiyete kaldı.
KEMİKLERİNDE SU KALMAMIŞ
Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kemiklerde su kalmamış artık. Haddinden fazla zayıfladım" dedi.