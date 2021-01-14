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10 gün boyunca rapor alan ünlü oyuncunun yanında ise kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu var. Bu arada Neslihan Atagül'e yeni konulan ve fazla duyulmamış olan 'geçirgen bağırsak sendromu' isimli rahatsızlık, dün Google'da en çok aranan konulardan biri oldu.