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    İlk bölümü ile ’de ekrana gelen tam not aldı! ile ’a övgüler yağdı

    Önceki akşam ilk bölümü ile ’de ekrana gelen , tam not aldı. Seyirci, başrol oyuncuları ile ’a övgüler yağdırdı. Maraşlı; çarpıcı hikayesi, sıra dışı tarzı, sürükleyici temposu ve görkemli kadrosuyla her hafta pazartesi akşamı atv ekranlarında olacak.

    Muhteşem start

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", önceki akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

    Dizide Maraşlı ve Mahur karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular Deniz ve Boz, başarılı performanslarıyla izleyenlerin gönlünü fethetti.

    SOSYAL MEDYAYI SALLADI


    Burak Deniz'in eski asker Maraşlı'yı, Alina Boz'un ise yurtdışında eğitim gördükten sonra ülkesine dönen başarılı fotoğraf sanatçısı Mahur'u canlandırdığı dizide ikili arasındaki uyum ve başlarına gelen olaylar sosyal medyayı salladı.

    Özellikle aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından soluksuz izlendi ve tam not aldı.

    Maraşlı için sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

    'FENOMEN İKİLİ' YORUMLARI

    "Pazartesi güzelse sebebi artık sensin Maraşlı", "Seneler oldu televizyon izlemiyorum ama artık izleyecek bir şey buldum.

    Efsane dizi olmuş", "Burak Deniz ve Alina Boz, ekranların yeni fenomen ikilisi."
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    Haberler Saklambaç İlk bölümü ile Atv’de ekrana gelen Maraşlı tam not aldı! Burak Deniz ile Alina Boz’a övgüler yağdı