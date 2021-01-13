Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı", önceki akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Dizide Maraşlı ve Mahur karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular Deniz ve Boz, başarılı performanslarıyla izleyenlerin gönlünü fethetti.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Burak Deniz'in eski asker Maraşlı'yı, Alina Boz'un ise yurtdışında eğitim gördükten sonra ülkesine dönen başarılı fotoğraf sanatçısı Mahur'u canlandırdığı dizide ikili arasındaki uyum ve başlarına gelen olaylar sosyal medyayı salladı.
Özellikle aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından soluksuz izlendi ve tam not aldı.
Maraşlı için sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
'FENOMEN İKİLİ' YORUMLARI
"Pazartesi güzelse sebebi artık sensin Maraşlı", "Seneler oldu televizyon izlemiyorum ama artık izleyecek bir şey buldum.
Efsane dizi olmuş", "Burak Deniz ve Alina Boz, ekranların yeni fenomen ikilisi."