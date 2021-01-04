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    'ın yıldızları ve 'den beğeni rekoru kıran paylaşım | Magazin haberleri

    ekranlarında yayınlanan dizisinin yıldız oyuncuları ve sosyal mdeya hesaplarından çokça beğenilen bir paylaşıma imza attı. İşte haberin detayları ve 4 Ocak 2021 tarihli 'nin saklambaç sayfasından derlediğimiz magazin haberleri...



    Kuruluş Osman'ın oyuncusu Bahtiyar Engin, başroldeki isim Burak Özçivit'le setten bu karesini paylaştı.

    Engin, binlerce beğeni alan paylaşımına "Set kardeşliği. Arabasına da hastayım bu arada" diye yazdı.



    BAŞINA TALİH KUŞU KONDU
    Pandemi sürecinden birçok şarkıcı olumsuz etkilenirken Hande Yener'in yüzü, yaptığı reklam anlaşmasıyla güldü. Ocasso Mobilya'nın yeni marka yüzü olan ünlü popçu, bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon TL aldı.



    FINDIKTAN SÜRPRİZ
    Enis Arıkan,     yakın dostu Ezgi Mola ile bu karesini paylaşıp şu esprili notu yazdı: "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoşgeldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyordur." Arıkan'ın gerçek yaşı ise 38.



    SEVGİ YAĞMURU
    Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile paylaştığı kareyle gülümsetti.



    KLİP HEDİYESİ
    Gülden, yoğun istek üzerine 'Mendil' şarkısının akustik versiyonuna klip çekti.
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'ın yıldızları Burak Özçivit ve Bahtiyar Engin'den beğeni rekoru kıran paylaşım | Magazin haberleri