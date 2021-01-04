Kuruluş Osman'ın oyuncusu Bahtiyar Engin, başroldeki isim Burak Özçivit'le setten bu karesini paylaştı.
Engin, binlerce beğeni alan paylaşımına "Set kardeşliği. Arabasına da hastayım bu arada" diye yazdı.
BAŞINA TALİH KUŞU KONDU
Pandemi sürecinden birçok şarkıcı olumsuz etkilenirken Hande Yener'in yüzü, yaptığı reklam anlaşmasıyla güldü. Ocasso Mobilya'nın yeni marka yüzü olan ünlü popçu, bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon TL aldı.
FINDIKTAN SÜRPRİZ
Enis Arıkan, yakın dostu Ezgi Mola ile bu karesini paylaşıp şu esprili notu yazdı: "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoşgeldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyordur." Arıkan'ın gerçek yaşı ise 38.
SEVGİ YAĞMURU
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile paylaştığı kareyle gülümsetti.
KLİP HEDİYESİ
Gülden, yoğun istek üzerine 'Mendil' şarkısının akustik versiyonuna klip çekti.