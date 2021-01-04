



FINDIKTAN SÜRPRİZ

Enis Arıkan, yakın dostu Ezgi Mola ile bu karesini paylaşıp şu esprili notu yazdı: "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoşgeldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyordur." Arıkan'ın gerçek yaşı ise 38.