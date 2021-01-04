Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’ geliyor! Büşra Pekin sahneye çıktı

    İki yıl önce kaybettiğimiz Türk halk müziği sanatçısı 'ın, hayat hikayesini anlatan 'Dilber Ay' filminin çekimleri geçtiğimiz ay başlamıştı. Filmde merhum sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, dün rolü gereği sahneye çıktı. Güzel oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

    ‘Dilber ay’ geliyor
    İki yıl önce kaybettiğimiz Türk halk müziği sanatçısı 'ın, hayat hikayesini anlatan 'Dilber Ay' filminin çekimleri geçtiğimiz ay başlamıştı. Filmde merhum sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, dün rolü gereği sahneye çıktı. Güzel oyuncunun performansı merakla bekleniyor.



    Dilber Ay



    GÜLBEN'DEN YENİ KLİP
    Gülben Ergen, çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan albümünün ilk klibini Metin Arolat yönetmenliğinde 'Seni Kırmışlar' şarkısına çekti. Güzel sanatçı, söz ve müziği 'ya, düzenlemesi 'a ait olan 'Seni Kırmışlar' ile Youtube trend videolar listesine girerek görkemli bir geri dönüş yaşadı.



    KIŞ GÜNEŞİ
    , bir parkta verdiği pozunu 'Kış güneşi' notuyla Instagram hesabında paylaştı. 35 yaşındaki güzel oyuncuya, çok sayıda beğeni yağdı. Geçtiğimiz ay Coronavirüs'ü atlatan ve kısa sürede eski sağlığına dönen Bakan'ın mutluluğu yüzüne yansımıştı.



    DÜNYAYA MEYDAN OKUDULAR
    , yılbaşında İranlı basketbolcu sevgilisi 'e sürpriz yaptı. Bir anda aşkının karşısına çıkan güzel oyuncu, çektiği videoları da sosyal medyada yayınladı. Akdoğan, bu pozlarını ise "Sen ve ben dünyaya karşı" notuyla Instagram'da paylaştı. Çifte beğeni yağdı.



    MÜTHİŞ YORUM
    , rapçi 'in 'Vazgeçtim İnan' adlı şarkısını pop tarzda yorumladı. Tam not aldı. Sagopa Kajmer, güzel şarkıcı için "Şarkımı kendinden güzellikler katarak, duygusunu en derin noktalarda koruyarak yorumladı. Çok mutlu oldum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç ‘Dilber ay’ geliyor! Büşra Pekin sahneye çıktı