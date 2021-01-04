İki yıl önce kaybettiğimiz Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın, hayat hikayesini anlatan 'Dilber Ay' filminin çekimleri geçtiğimiz ay başlamıştı. Filmde merhum sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, dün rolü gereği sahneye çıktı. Güzel oyuncunun performansı merakla bekleniyor.
Dilber Ay
GÜLBEN'DEN YENİ KLİP
Gülben Ergen, çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan albümünün ilk klibini Metin Arolat yönetmenliğinde 'Seni Kırmışlar' şarkısına çekti. Güzel sanatçı, söz ve müziği Kubilay Karca'ya, düzenlemesi Berk Sabah'a ait olan 'Seni Kırmışlar' ile Youtube trend videolar listesine girerek görkemli bir geri dönüş yaşadı.
KIŞ GÜNEŞİ
Seda Bakan, bir parkta verdiği pozunu 'Kış güneşi' notuyla Instagram hesabında paylaştı. 35 yaşındaki güzel oyuncuya, çok sayıda beğeni yağdı. Geçtiğimiz ay Coronavirüs'ü atlatan ve kısa sürede eski sağlığına dönen Bakan'ın mutluluğu yüzüne yansımıştı.
DÜNYAYA MEYDAN OKUDULAR
İlayda Akdoğan, yılbaşında İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'e sürpriz yaptı. Bir anda aşkının karşısına çıkan güzel oyuncu, çektiği videoları da sosyal medyada yayınladı. Akdoğan, bu pozlarını ise "Sen ve ben dünyaya karşı" notuyla Instagram'da paylaştı. Çifte beğeni yağdı.
MÜTHİŞ YORUM
İrem Derici, rapçi Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' adlı şarkısını pop tarzda yorumladı. Tam not aldı. Sagopa Kajmer, güzel şarkıcı için "Şarkımı kendinden güzellikler katarak, duygusunu en derin noktalarda koruyarak yorumladı. Çok mutlu oldum" dedi.
Dilber Ay
GÜLBEN'DEN YENİ KLİP
Gülben Ergen, çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan albümünün ilk klibini Metin Arolat yönetmenliğinde 'Seni Kırmışlar' şarkısına çekti. Güzel sanatçı, söz ve müziği Kubilay Karca'ya, düzenlemesi Berk Sabah'a ait olan 'Seni Kırmışlar' ile Youtube trend videolar listesine girerek görkemli bir geri dönüş yaşadı.
KIŞ GÜNEŞİ
Seda Bakan, bir parkta verdiği pozunu 'Kış güneşi' notuyla Instagram hesabında paylaştı. 35 yaşındaki güzel oyuncuya, çok sayıda beğeni yağdı. Geçtiğimiz ay Coronavirüs'ü atlatan ve kısa sürede eski sağlığına dönen Bakan'ın mutluluğu yüzüne yansımıştı.
DÜNYAYA MEYDAN OKUDULAR
İlayda Akdoğan, yılbaşında İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'e sürpriz yaptı. Bir anda aşkının karşısına çıkan güzel oyuncu, çektiği videoları da sosyal medyada yayınladı. Akdoğan, bu pozlarını ise "Sen ve ben dünyaya karşı" notuyla Instagram'da paylaştı. Çifte beğeni yağdı.
MÜTHİŞ YORUM
İrem Derici, rapçi Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' adlı şarkısını pop tarzda yorumladı. Tam not aldı. Sagopa Kajmer, güzel şarkıcı için "Şarkımı kendinden güzellikler katarak, duygusunu en derin noktalarda koruyarak yorumladı. Çok mutlu oldum" dedi.