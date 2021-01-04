Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hayvanlardan çocuklara mektuplar

    Hayvanlardan Çocuklara Mektuplar, raflardaki yerini aldı. 'in, logosuyla çıkan kitabı, hayatı patili dostlarımızın gözünden anlatıyor.

    Hayvanlardan çocuklara mektuplar
    Hayvanlardan Çocuklara Mektuplar, raflardaki yerini aldı. 'in, logosuyla çıkan kitabı, hayatı patili dostlarımızın gözünden anlatıyor. Hayvanlar konuşmaya başlasalar ne anlatırlardı? Bu temayla yola çıkan kitap, hayvan dostlarımızın başta sevgi olmak üzere tüm ihtiyaçlarını anlatıyor. Çelikler, 12 TL'ye satılan 72 sayfalık kitabında çocukların patili dostlarımızla empati kurmasını sağlıyor.



    Çelikler'in, birçok sosyal sorumluluk projesi var.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hayvanlardan çocuklara mektuplar