Hayvanlardan Çocuklara Mektuplar, raflardaki yerini aldı. Çiler Çelikler'in, Altın Kitaplar logosuyla çıkan kitabı, hayatı patili dostlarımızın gözünden anlatıyor. Hayvanlar konuşmaya başlasalar ne anlatırlardı? Bu temayla yola çıkan kitap, hayvan dostlarımızın başta sevgi olmak üzere tüm ihtiyaçlarını anlatıyor. Çelikler, 12 TL'ye satılan 72 sayfalık kitabında çocukların patili dostlarımızla empati kurmasını sağlıyor.
Çelikler'in, birçok sosyal sorumluluk projesi var.
Çelikler'in, birçok sosyal sorumluluk projesi var.