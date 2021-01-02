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    Zlatan Ibrahimovic’in hayranı olduğu ortaya çıktı

    ’da forma giyen Zlatan Ibrahimovic’in, hayranı olduğu ortaya çıktı. Futbolun efsane ismi Gündeş’e bir videoda şöyle seslendi: ‘ Gündeş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da em’.

    Efsane hayran

    Futbolun efsane ismi Zlatan Ibrahimovic'in bilinmeyen bir sevgisi, göğsümüzü kabarttı.

    Hakan Çalhanoğlu ile Milan'da top koşturan futbolun efsane ismi, Milli futbolcumuz aracılığıyla Ebru Gündeş'e olan hayranlığını dile getirdi. Ibrahimovic, Gündeş'e videoda şöyle seslendi:

    "Ebru, büyük hayranınım. Müziğini seviyorum, böyle devam et." Hakan Çalhanoğlu da Zlatan İbrahimovic'in sürekli Gündeş dinlediğini ve en sevdiği şarkısının 'Çingenem' olduğunu söyledi.

    Yıldız futbolcunun Ebru Gündeş sevgisi ise "Herkes ona, o da Ebru'ya hayran" yorumu yaptırdı.
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    Haberler Saklambaç Zlatan Ibrahimovic’in Ebru Gündeş hayranı olduğu ortaya çıktı