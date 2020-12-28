Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'in ‘Silikon vadisi karıştı’ haberini okuyan panik yaptı

    Halkın gazetesi ’in, önceki günkü ‘Silikon Vadisi Karıştı’ başlıklı manşeti büyük ses getirdi. Haberimizde; ’li Moderna şirketinin ürettiği Coronavirüs aşısının, estetik işlemlere zarar verdiği ve silikon ile dolguları patlattığı belirtildi. Bunu duyan ünlülerimiz ise panikledi.

    İrem bitti!

    Halkın gazetesi 'in, önceki günkü 'Silikon Vadisi Karıştı' başlıklı manşeti büyük ses getirdi.

    Haberimizde; 'li Moderna şirketinin ürettiği Coronavirüs aşısının, estetik işlemlere zarar verdiği ve silikon ile dolguları patlattığı belirtildi. Bunu duyan ünlülerimiz ise panikledi.

    Geçtiğimiz yıllarda 4 bin euro'ya (yaklaşık 37 bin TL) silikon taktıran de korkuya kapıldı. Derici, 'ın 'Bittim' adlı parçasında geçen "Bittim gözün aydın, bittim helal olsun" sözlerini paylaşarak esprili bir dille dert yandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç TAKVİM'in ‘Silikon vadisi karıştı’ haberini okuyan İrem Derici panik yaptı