Halkın gazetesi TAKVİM'in, önceki günkü 'Silikon Vadisi Karıştı' başlıklı manşeti büyük ses getirdi.

Haberimizde; ABD'li Moderna şirketinin ürettiği Coronavirüs aşısının, estetik işlemlere zarar verdiği ve silikon ile dolguları patlattığı belirtildi. Bunu duyan ünlülerimiz ise panikledi.

Geçtiğimiz yıllarda 4 bin euro'ya (yaklaşık 37 bin TL) silikon taktıran İrem Derici de korkuya kapıldı. Derici, Demet Akalın'ın 'Bittim' adlı parçasında geçen "Bittim gözün aydın, bittim helal olsun" sözlerini paylaşarak esprili bir dille dert yandı.