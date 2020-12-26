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    Gelenek bozulmadı: zirvede tek başına

    Atv ekranlarında yayınlanan dizisi gelenek bozmadı. Reyting rekortmeni dizi; Tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımdı.

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan ; gelenek bozmadı. Reyting rekortmeni dizi; Tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımdı.

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %13,03 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı, AB'de %8,75 izlenme oranı ve %19,18 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,17 izlenme oranı ve %24,63 izlenme payı alarak birinci oldu.



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    Haberler Saklambaç Gelenek bozulmadı: Bir Zamanlar Çukurova zirvede tek başına