Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova; gelenek bozmadı. Reyting rekortmeni dizi; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımdı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %13,03 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı, AB'de %8,75 izlenme oranı ve %19,18 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,17 izlenme oranı ve %24,63 izlenme payı alarak birinci oldu.
Tam mutluluğu yakalayan Züleyha, Yılmaz'ın ölümüyle derinden sarsıldı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %13,03 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı, AB'de %8,75 izlenme oranı ve %19,18 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,17 izlenme oranı ve %24,63 izlenme payı alarak birinci oldu.
Tam mutluluğu yakalayan Züleyha, Yılmaz'ın ölümüyle derinden sarsıldı.