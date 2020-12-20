Bergüzar Korel ile Hatice Şendil, SMA hastası çocuklar için kenetlendi. İki güzel oyuncu, önceki gece Instagram'da SMA Tip 1 kas hastası olan Poyraz Ali'yi yaşatmak için canlı yayın gerçekleştirdi. Yayına çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Korel ve Şendil'in yayınına bağlandı.

250 bin TL bağışta bulunan Ilıcalı, "Herkes elinden geldiği kadar destek olmalı" açıklamasını yaptı. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları; Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hande Soral da yayına katıldı. Bu üç isim de bağışta bulundu ve minik Ali için destek çağrısı yaptı.

ROZA'YI YAŞATALIM

Atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın başrolü Büşra Develi de örnek bir davranışa imza attı. Güzel oyuncu, SMA hastası Roza Arı için destek çağrısı yaparak kalbinin güzelliğini konuşturdu.