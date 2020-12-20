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    hastası 'in tedavisine bir destek de ’nın oyuncularından

    ve , hastası ’in tedavisine destek olmak için canlı yayın yaptı. İyilik gecesine ’nın oyuncuları da katıldı. Beş saatte 3 milyon TL toplandı.

    Başrolde iyilik

    Bergüzar Korel ile Hatice Şendil, SMA hastası çocuklar için kenetlendi. İki güzel oyuncu, önceki gece 'da Tip 1 kas hastası olan Poyraz Ali'yi yaşatmak için canlı yayın gerçekleştirdi. Yayına çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Korel ve Şendil'in yayınına bağlandı.

    250 bin TL bağışta bulunan Ilıcalı, "Herkes elinden geldiği kadar destek olmalı" açıklamasını yaptı. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları; Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hande Soral da yayına katıldı. Bu üç isim de bağışta bulundu ve minik Ali için destek çağrısı yaptı.

    ROZA'YI YAŞATALIM

    Atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın başrolü Büşra Develi de örnek bir davranışa imza attı. Güzel oyuncu, SMA hastası Roza Arı için destek çağrısı yaparak kalbinin güzelliğini konuşturdu.

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    Haberler Saklambaç SMA hastası Poyraz Ali Kurttekin'in tedavisine bir destek de Bir Zamanlar Çukurova’nın oyuncularından