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    2020’nin en güzel ve en yakışıklı isimleri belli oldu! , , ve ...

    2020’nin en güzel ve en yakışıklı isimlerini belirlemek için dünya genelinde anket yapıldı. , , ve gibi isimler listede yer alarak göğsümüzü kabarttı.

    Yüzde yüz güzeliz!

    ABD merkezli olan ve dünya çapında en güzel 100 kadın ile 100 erkeğin belirlendiği listenin bu yılki adayları belli oldu.

    TC Candler and The Independent Critics sitesinin milyonlarca oy sonrası belirlediği listeye girmeyi başaran Türkler şöyle:

    Fahriye Evcen


    Özgü Kaya, kendisi gibi oyuncu Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyor.

    Bensu Soral


    Barış Murat Yağcı

    Melisa Aslı Pamuk

    Kıvanç Tatlıtuğ

    Burcu Özberk

    Esra Bilgiç

    Kerem Bürsin

    Demet Özdemir, Özgü Kaya, Can Yaman, Hande Erçel, Çağatay Ulusoy, Barış Arduç, Serkan Çayoğlu, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul ve Yusuf Çim.
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    Haberler Saklambaç 2020’nin en güzel ve en yakışıklı isimleri belli oldu! Fahriye Evcen, Özgü Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy...