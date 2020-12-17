ABD merkezli olan ve dünya çapında en güzel 100 kadın ile 100 erkeğin belirlendiği listenin bu yılki adayları belli oldu.
TC Candler and The Independent Critics sitesinin milyonlarca oy sonrası belirlediği listeye girmeyi başaran Türkler şöyle:
Fahriye Evcen
Özgü Kaya, kendisi gibi oyuncu Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyor.
Bensu Soral
Barış Murat Yağcı
Melisa Aslı Pamuk
Kıvanç Tatlıtuğ
Burcu Özberk
Esra Bilgiç
Kerem Bürsin
Demet Özdemir, Özgü Kaya, Can Yaman, Hande Erçel, Çağatay Ulusoy, Barış Arduç, Serkan Çayoğlu, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul ve Yusuf Çim.