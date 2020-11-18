ANCAK Aktan, 5 milyon TL'lik villadan çıkmadı. Özcan Deniz de ihtarname çekip 'gaspla suçladığı' eski eşinin evi boşaltmasını istedi. İddialara göre Özcan Deniz'in İranlı bir güzelle aşk yaşadığını öğrenen Aktan, kıskançlık krizine girdi ve evden çıkmamakta ısrar etti. Küplere binen Deniz'in ise oğlunun velayetini almak için dava açacağı iddia ediliyor.

BOŞANIRKEN EVİ BANA VERDİ

Deniz'in "Evimi gasp etti" iddiasına karşı çıkan Aktan, şunları söyledi: "Boşanma kararımızda çocuğumla bu evde oturabileceğim yazılı. Boşanırken bana sadece cüzi bir nafaka ve kullanım amaçlı bir ev ile araba tahsis edildi. İftiraların artık çekilmez bir hal alması üzerine susmama kararı aldım."