Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018'de sessiz sedasız evlendi. Ancak anlaşamayan ikili, 15 ay sonra boşandı.
Çiftin oğulları Kuzey için 'ortak velayet' düzenlemesi yapıldı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen ikili, yine yollarını ayırdı. Bir süredir kanlı bıçaklı olan çiftten Deniz, eski eşinin Sarıyer'deki evi boşaltmasını istedi.
ANCAK Aktan, 5 milyon TL'lik villadan çıkmadı. Özcan Deniz de ihtarname çekip 'gaspla suçladığı' eski eşinin evi boşaltmasını istedi. İddialara göre Özcan Deniz'in İranlı bir güzelle aşk yaşadığını öğrenen Aktan, kıskançlık krizine girdi ve evden çıkmamakta ısrar etti. Küplere binen Deniz'in ise oğlunun velayetini almak için dava açacağı iddia ediliyor.
BOŞANIRKEN EVİ BANA VERDİ
Deniz'in "Evimi gasp etti" iddiasına karşı çıkan Aktan, şunları söyledi: "Boşanma kararımızda çocuğumla bu evde oturabileceğim yazılı. Boşanırken bana sadece cüzi bir nafaka ve kullanım amaçlı bir ev ile araba tahsis edildi. İftiraların artık çekilmez bir hal alması üzerine susmama kararı aldım."